Conheça a fascinante vila de Evoramonte, no Alentejo

14:43 · 21.12.2017

Portugal está em alta e disso ninguém duvida. O que muitos turistas não sabem é que há recantos que fogem do lugar comum e merecem a visita. Um desses lugares é a vila de Evoramonte. Recheada de histórias fabulosas sobre os tempos da reconquista, o lugarejo brinda seus visitantes com muito charme, vastas planícies douradas e um belo castelo que coroa o topo da Serra D’Ossa, na região do Alentejo. O destino acaba de ser indicado na lista das ‘15 aldeias históricas mais encantadoras de Portugal’, elaborada pelo site Skyscanner.

A apenas 26 quilômetros da cidade de Évora, a vila é dividida entre a zona baixa, onde vivem a maioria de seus habitantes, e a vila medieval, localizada no alto de uma colina de 400 metros de altitude e rodeada por muralhas. A fortificação militar é de encher os olhos e conta com quatro portas dionisinas originais: Porta do Freixo, Porta do Sol, Porta de São Brás e a Porta de São Sebastião.

Os turistas se surpreendem com o imponente castelo ou Paço Ducal de Evoramonte. Muito distinta das tantas outras edificadas na mesma época, a obra é uma reconstrução do projeto original, que foi destruído em decorrência de um terremoto em 1531. O castelo é formado por quatro torreões dispostos em formato quadrangular, que lhe dão um aspecto de baluarte militar. O local tem a sua importância na história do país, pois é onde foi assinada a Convenção de Evoramonte, documento que deu fim à Guerra Civil Portuguesa em 1834. Aproveite para ver do terraço a impressionante vista dos campos alentejanos, iluminados por um belo pôr do sol.

Ainda na vila antiga, que praticamente parou no tempo, passeie por suas pequenas ruas decoradas com casinhas brancas típicas. Muitas vezes, os rodapés e contornos de portas e janelas são pintados de amarelo ou azul, dando um colorido especial ao cenário pitoresco. Vale uma visita à Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, que reúne estilos gótico e barroco, além das lojinhas de artesanato na Rua Santa Maria.

Belezas do Alentejo

Considerado o destino mais genuíno de Portugal, o Alentejo é a maior região do país. Privilegiando um lifestyle tranquilo em que a experiência de viver bem dá o tom, conta com belas praias intocadas e cidades repletas de atrações ímpares, como castelos e monumentos históricos. Detentor de quatro títulos da Unesco e diversos outros prêmios e reconhecimentos internacionais no setor do turismo, o Alentejo oferece opções para todos os tipos de viajantes, sejam famílias, casais em lua de mel ou aventureiros.