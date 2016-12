Confira sete hotéis com vistas incríveis para aproveitar o verão na Cidade Maravilhosa

08:40 · 23.12.2016

Durante o verão, a capital fluminense recebe, em média, 2,5 milhões de turistas nacionais e internacionais. De olho no fluxo de visitantes, diversas companhias aéreas oferecem promoções especiais ligando os principais destinos do País à Cidade Maravilhosa.

Aos que pretendem desembarcar no Rio de Janeiro e ainda não definiram o local de hospedagem, vale conferir a lista de hotéis que aliam localização privilegiada, quartos confortáveis e incríveis coberturas com piscina para aproveitar as melhores vistas da cidade.

Ipanema Plaza

Localizado na Zona Sul, o hotel está a 50 metros da praia de Ipanema e a cinco minutos de Copacabana. Sua cobertura proporciona aos hóspedes vista única para diversos cartões-postais da cidade, como praia de Ipanema, Lagoa Rodrigo de Freitas e Cristo Redentor. O local conta, ainda, com piscina, pool bar, sauna e fitness center. Para aqueles que desejarem curtir a praia de Ipanema, o hotel oferece barracas, cadeiras e toalhas de praia sem custo adicional.

Mais informações: www.ipanemaplaza.com.br

Marina All Suites

Primeiro empreendimento hoteleiro a ter um conceito boutique no Rio de Janeiro, o Marina fica na orla do Leblon, um dos bairros mais nobres do Rio. O hotel possui uma belíssima cobertura de vidro com vista para o Leblon e Ipanema, um bar e uma charmosa piscina debruçada sobre o mar.

Mais informações: www.allsuites.hoteismarina.com.br

Arena Copacabana

As modernas instalações do hotel, que foi projetado de forma sustentável com o uso de tecnologia verde e foco na economia de recursos, têm uma contemporânea piscina com vista panorâmica para a Princesinha do Mar. Academia de ginástica, sauna e pool bar também fazem parte da cobertura do hotel localizado em Copacabana.

Mais informações: www.arenacopacabanahotel.com.br

Porto Bay Rio Internacional

Em plena praia de Copacabana, o hotel proporciona em sua cobertura uma espetacular vista para a famosa orla e os principais pontos turísticos do Rio, como a praia de Copacabana e o Cristo Redentor. Ampla e com novos serviços, a área apresenta piscina, sala de massagens, duas saunas, academia e bar.

Mais informações: www.portobay.com

Novotel Barra

O hotel fica a 10,7 km do Parque Olímpico e a 13,3 km da Praia do Pontal. Sua cobertura é uma das mais cobiçadas da Barra da Tijuca. Além da vista, o local conta com o bar da piscina, oferecendo o melhor da comida brasileira e um menu variado de drinks.

Mais informações: www.novotel.com

Hilton Barra

Na Barra da Tijuca, o novíssimo hotel fica a uma caminhada de 15 minutos do Parque Olímpico, de restaurantes, bares, praias, casas noturnas, lojas e shoppings. Em sua elegante estrutura, a piscina no terraço apresenta uma vista espetacular de toda a Barra, sendo um dos grandes atrativos do empreendimento.

Mais informações: www.hiltonhotels.com

Prodigy Santos Dumont

O hotel une negócios e lazer com muita conveniência: é integrado ao Aeroporto Santos Dumont e ao Shopping Bossa Nova Mall. Em todo o hotel, há telas com informações das companhias aéreas conectadas com a Infraero. Sua área externa conta com piscina de borda infinita com vista para a Baía de Guanabara.

Mais informações: www.prodigysantosdumont.com.br