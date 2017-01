Confira quais são os destinos mais postados no Instagram segundo o MTur

08:39 · 02.01.2017

Desta vez, o levantamento foi feito pelo Ministério do Turismo (MTur). E o Rio de Janeiro é a cidade mais popular no ranking de hashtags na rede social. Ao todo foram mais de 300 mil publicações marcando o MTur no Instagram. A lista foi elaborada a partir do georreferenciamento das tags usadas pelo público.

Confira o ranking completo:

1 - Rio de Janeiro (RJ)

2 - Bonito (MS)

3 - São Paulo (SP)

4 - Niterói (RJ)

5 - Maceió (AL)

6 - Curitiba (PR)

7 - Belo Horizonte (MG)

8 - Ilhabela (SP)

9 - Natal (RN)

10 - Brasília (DF)