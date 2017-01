Confira quais são as cidades mais visitadas do mundo

10:15 · 27.01.2017 / atualizado às 10:59

Paris é a cidade mais visitada no mundo. Correto? Não. Pelo menos é o que revela o recente levantamento do Euromonitor International's Travel Analyst, que analisou mais de 26 milhões viajantes de todo o mundo em 2015. Hong Kong, na China, foi a cidade mais visitada do mundo neste período. Isso porque o estudo considera o território chinês uma cidade como as outras.

Hong Kong, mesmo com uma queda de quase 4% em relação ao ano anterior, manteve-se à frente de destinos como Bancoque (2º lugar), Londres (3ºlugar), Cidade de Cingapura (4º lugar) e Paris (5º lugar). Um dado curioso é o crescimento no numero de turistas das capitais da Tailândia e da Inglaterra, tiveram crescimento de 10% e de 6,8%, respectivamente.

Nenhuma cidade brasileira consta entre as 100 mais visitadas do mundo. O Rio de Janeiro, que apareceu na seleção de 2014, devido à Copa do Mundo da FIFA, teve um uma queda de 28% nas chegadas internacionais.

Os resultados obtidos, conforme o estudo, são reflexos de acontecimentos que marcaram o mundo – como ataques terroristas, conflitos geopolíticos, crises econômicas e até mesmo a incidência do Zika vírus em alguns países