Confira os passeios imperdíveis em estádios de futebol no Reino Unido

09:00 · 23.02.2018 por Marlyana Lima -Editora

Quando viajam, os apaixonados por futebol fazem questão de fazer um tour pelos estádios ou sedes de clubes famosos. No Reino Unido, essa paixão é tão forte que acabou gerando passeios especiais pelos "templos sagrados" onde são realizados os campeonatos nacionais e europeus. E mais, os clubes também costumam abrir espaço para visitas e estimulam os visitantes a descobrir mais sobre a histórias e seus ídolos.

Se você faz parte desse time de turistas vai gostar de saber que há passeios guiados especiais, com direito a uma voltinha pelo gramado, encontro com jogadores, visita aos vestiários e muitos mais atrativos esperando por você no Reino Unido. Confira alguns deles:

Wembley Stadium Tours, Brent, Londres

Siga os passos de lendas do futebol como Wayne Rooney, Ashley Cole e David Beckham explorando a sede da seleção da Inglaterra. Maior estádio do Reino Unido, o Wembley Stadium pode ser explorado em passeio de 75 minutos que permite o acesso a áreas de bastidores, como os vestiários da seleção inglesa, o túnel dos jogadores e o camarote real. Durante a visita, é possível posar para fotos na cadeira do técnico da seleção na sala da imprensa e ao lado de uma réplica da taça da Emirates FA Cup.

Chelsea Stadium Tours and Museum, Londres

No passeio guiado de 60 minutos pela casa do Chelsea Football Club, conhecida carinhosamente como Stamford Bridge, os visitantes têm acesso a áreas normalmente fechadas ao público, como a sala de imprensa, os vestiários do Chelsea e do time visitante, o túnel e a escada de acesso ao gramado, além das famosas arquibancadas e de um museu do time. Há uma série de outros passeios disponíveis, entre eles um acompanhado de um ex-jogador do Chelsea, no qual você poderá saber mais sobre a equipe e pegar um autógrafo.

Arsenal Stadium Tours and Museum, Londres

Com seu alçapão em três camadas, o estádio do Arsenal Football Club, Emirates Stadium, é um dos mais avançados do mundo, e o terceiro maior da Inglaterra. A visita pode acontecer em diferentes formatos. Você pode seguir no seu próprio ritmo, usando um aparelho audiovisual, ou escolher o VIP Legends Tour, no qual tem a oportunidade de almoçar com um ex-jogador do Arsenal e acessar áreas privativas não incluídas no passeio padrão.

Manchester City Stadium and Club Tour, Manchester

Ao visitar o icônico Etihad Stadium, do Manchester City, você poderá explorar uma nova área interativa e descobrir os grandes momentos do time desde sua fundação em 1894, além de conhecer o lounge dos jogadores e o sagrado vestiário. Tenha uma visão do campo sentando-se na área da diretoria e imagine a grande emoção da partida ao se sentar ao lado da saída do túnel. As visitas duram 70 minutos e incluem como brinde um cordão para crachá do time.

Manchester United Stadium Tour and Museum, Inglaterra

Visite os bastidores do estádio do Manchester United, Old Trafford, e visite o Old Trafford Museum. No passeio, é possível ter uma vista panorâmica do campo e do estádio sentando-se na cadeira de Sir Alex Ferguson, além de visitar locais como os vestiários e o túnel. Há várias opções de visita, entre elas o Legends Tour, guiado por um jogador icônico, e o Leisure Cruise Tours, que começa com um passeio de barco no canal do centro da cidade de Manchester, em torno dos Salford Quays.

Hampden Park Stadium, Glasgow

O estádio da seleção da Escócia, Hampden Park, também é a sede do time amador Queen's Park Football Club. Com capacidade para 52 mil pessoas, ele sedia regularmente grandes jogos, como os das competições Scottish Cup e Scottish League Cup. O passeio pelo estádio dá aos visitantes a oportunidade de explorar o Hampden Park da mesma forma como os jogadores fazem em dia de partida, percorrendo os caminhos subterrâneos, os vestiários e o túnel ao som do famoso "Hampden Roar" da torcida, entre outras atrações. É possível ainda tentar marcar um gol, ver a velocidade da bola no chute e receber um certificado especial.

Windsor Park Stadium Tour and Heritage Centre, Irlanda do Norte

A casa da seleção da Irlanda do Norte e de jogadores do time semiprofissional Linfield Football Club é o Windsor Park, local das emocionantes finais da Irish Cup e da Irish League Cup. As visitas incluem passeio guiado de uma hora pelo estádio e outra hora explorando as exposições do Irish Football Association Education and Heritage Centre, que detalha a história do clube desde 1880. Os artefatos históricos e interativos em exposição ajudam a reviver jogos dramáticos, como a famosa vitória sobre a seleção inglesa em 2005.

Cardiff City Stadium Tours, País de Gales

Situado no distrito de Leckwith, em Cardiff, o estádio é a casa do Cardiff City Football Club e da seleção do País de Gales. Uma organização beneficente independente organiza passeios regulares no estádio, conduzidos por guias experientes. Veja o lugar onde o clube fez história quando entrou na Premier League e explore espaços normalmente não abertos ao público, como o túnel, as escadas, os vestiários e locais com vistas impressionantes do campo.