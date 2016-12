Confira a lista das melhores lojas Duty Free do mundo

15:08 · 23.12.2016 / atualizado às 15:10

O Brasil é o país com a maior carga tributária da América Latina, de acordo com estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) divulgado em 2016. Não é segredo que, consumir produtos importados dói ainda mais no bolso dos brasileiros. Por isso as viagens acabam sendo uma oportunidade de boas compras nas lojas Duty Free, estabelecimentos localizados em áreas consideradas território internacional que vendem artigos total ou parcialmente livres de impostos e taxas nacionais.

Limite de gastos

Nos Duty Free o limite varia de acordo com a lei de cada país onde o viajante está entrando. É bom consultar esses valores nos sites dos aeroportos, sites dos Duty Free de cada país, e em sites de órgãos equivalente à receita federal ou simplesmente perguntar no próprio Duty Free. Para entrar no Brasil, por exemplo, o viajante pode gastar o equivalente a 500 dólares no free shop dos aeroportos.

É importante saber que esse valor limite de 500 dólares que o viajante pode gastar no Duty Free para entrar no Brasil é independente da cota de importação (que são outros 500 dólares em produtos que o viajante pode comprar no exterior).

Ah, lembrando que, se você comprar no free shop na sua viagem de ida para o exterior, suas compras vão entrar na cota de importação normal quando você voltar para o Brasil. A cota de free shop de 500 dólares para entrar no Brasil deve ser gasta nas lojas do Brasil, no momento da chegada.

Então, ao todo, você pode entrar no Brasil com 1.000 dólares em compras.

Para ajudar os viajantes, o site de viagens Momondo selecionou seis aeroportos bacanas no Brasil e no mundo, com ampla oferta desse serviço. Escolha seu favorito e boas compras:

Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU) - Brasil

Uma boa opção para quem desembarca de voos internacionais no maior e mais movimentado aeroporto da América Latina é visitar a área de free shops. O local conta com 26 lojas Duty Free do grupo suíço Dufry, maior empresa a explorar esse serviço no mundo. É possível escolher produtos pela internet e reservá-los, o que melhora ainda mais a experiência de compra. Isentos de taxas, alguns dos itens favoritos são perfumes, brinquedos e eletrônicos. Marcas de grife ali localizadas costumam oferecer os maiores descontos.

Aeroporto Internacional de Ezeiza (EZE) - Argentina

O maior aeroporto internacional da Argentina também possui o maior espaço Duty Free do País. As lojas funcionam 24 horas por dia e aceitam diversas moedas, como dólar, real, peso e euro. Chocolates, produtos de beleza, óculos de sol, relógios e bolsas são bastante procurados. Uma dica bacana é não comprar alfajor e vinho por aqui, já que são comumente mais caros do que em outros estabelecimentos de Buenos Aires.

Aeroporto Internacional de Las Américas (SDQ) - República Dominicana

Segundo terminal aéreo mais importante da República Dominicana, é um aeroporto bastante moderno localizado entre os principais pontos turísticos da região. O espaço conta com 15 lojas Duty Free do grupo suíço Dufry, sendo um dos locais com maior oferta desse tipo de estabelecimento no País. Itens de vestuário, eletrônicos e bebidas são normalmente vendidos por preços bastante camaradas. Imperdível!

Aeroporto Heathrow de Londres (HLR) - Inglaterra

O aeroporto mais movimentado da Europa também tem um dos maiores free shops do continente. Fazer um cartão fidelidade é uma dica interessante para quem passa frequentemente pela área e quer facilidade na hora de comprar. As lojas fazem parte da rede World Duty Free, que obteve faturamento de €2,4 bilhões em 2014. Sem taxas ou impostos, os estabelecimentos contam com produtos das maiores marcas do mundo.

Aeroporto Changi de Singapura (SIN) - Singapura

O terminal aéreo pode ser considerado um dos melhores do mundo. Bem planejado e em constante ampliação e reformas, conta com espaços curiosos como piscina, borboletário e um escorregador com 12 metros de altura. Como não poderia deixar de ser, a oferta de lojas Duty Free é bastante atraente. Para quem quer ousar, opções interessantes de compra são caviar e relógios Rolex.

Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) - Emirados Árabes Unidos

Com lojas Duty Free em todos os terminais, o aeroporto é uma verdadeira meca das compras. Em 2015, os estabelecimentos localizados ali realizaram mais de 27 milhões de vendas, se aproximando da impressionante marca de US$2 bilhões em faturamento. Geralmente oferecem descontos ainda mais atraentes em feriados, como no fim do Ramadam (mês sagrado para os muçulmanos). Durante o primeiro trimestre deste ano, os produtos mais consumidos foram charutos e bebidas como cervejas, vinhos e garrafas de uísque. Todos sem impostos.