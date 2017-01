Como funciona a gorjeta em alguns países

17:19 · 27.01.2017 / atualizado às 17:29

Durante as viagens pelo exterior, sempre surge uma dúvida na hora de gratificar alguém por um serviço. Como será a regra de cada País? Além do valor monetário, é preciso ficar atento às diferenças culturais entre os países. No Japão, por exemplo, entregar uma nota aberta pode ser um grande insulto, enquanto África do Sul é uma demonstração de gratidão pelo serviço prestado. Mas a regra geral é que seja em qual for o País, o visitante jamais deve pedir troco quando ele não for dado espontaneamente. Por isso, é sempre aconselhável levar notas de baixos valores, além de moedas, é claro. Veja, abaixo, as regras de alguns países listadas pelo tabloide britânico The Mirror:

África do Sul: Neste país, a gorjeta é uma demonstração de gratidão pelo serviço prestado, no entanto a quantidade de dinheiro extra não é importante. Por isso, o gesto torna-se quase uma obrigação.

Austrália e Nova Zelândia: dar gorjeta não é uma prática vista com bons olhos, pois nestes dois países os trabalhadores são muito bem remunerados. Mas, se receber um atendimento excelente, tente pagar 10% extras.

China: dar gorjeta pode parecer muito ofensivo em alguns lugares. A prática é historicamente ilegal e, em algumas regiões, ainda é. Mas, excepcionalmente, os guias turísticos aceitam gorjeta de cada uma das pessoas no tour. Presentes também podem ser dados a eles. Agora, na zona rural, o visitante pode causar um alvoroço o ao dar dinheiro extra.

Egito: as gorjetas são muito apreciadas e as pessoas preferem ganhar em dólares do que na moeda local. Mesmo depois de dar 10% como extra, o turista pode ainda ouvir reclamações, mas não se sinta pressionado a dar mais, porque este é um costume local.

Espanha: É sempre aguardado, nos restaurantes, além do serviço, incluir 5 ou 10% em dinheiro. Em bares, deve-se dar $0,20 de euros por drinque consumido e, nos hotéis, sempre $1 euro por bagagem carregada ou por serviço prestado no quarto.

Estados Unidos: os garçons e garçonetes sempre esperam gorjeta, então entre 15% e 20% é o valor ideal. Pagar 25% mostra que o serviço foi muito satisfatório. Nos bares, dê US$ 1 por drinque, a mesma regra vale para os taxistas, desde que a corrida seja pequena.

França: Conforme a legislação francesa, os restaurantes adicionam 15% do valor consumido na conta. Em táxis, bares e hotéis, a lei não se encaixa, porém as pequenas gorjetas são bem-vindas.

Grécia: a gorjeta é opcional e normalmente eles não esperam recebê-la. Sendo assim, em bares, táxis e hotéis, é uma decisão de cada cliente. Nos restaurante, o serviço acompanha a a conta, mas é de bom tom oferecer um pouco mais.

Itália: os restaurantes incluem 10% na conta, mas bares, taxistas e porteiros de hotéis não as pedem, contudo sempre aguardam por uns euros extras.

Japão: Em um País em que o povo se orgulha em oferecer serviços de alta qualidade, a gorjeta não é vida de regra. Pode até ser uma ofensa, em alguns casos. Geralmente, apenas guias turísticos aceitam, mas nunca ficam esperando o agradinho.

Turquia: os restaurantes mais simples incluem de 5 a 10% nas contas e, os de luxo, entre 10 e 15% no valor consumido. Nos hotéis, deve-se dar cerca de R$ 1 para cada pessoa que prestou serviço. Em táxis e bares, as gorjetas não são esperadas.