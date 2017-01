Começam as inscrições para a edição 2017 do programa Selo de Qualidade

05:35 · 19.01.2017 por Sebrae

Empresas de alimentação, hospedagem e eventos de todo o estado já podem se inscrever para participar da edição 2017 do Programa Selo de Qualidade do Sebrae/CE. O programa, que este ano completa 20 anos de atividades, já beneficiou mais de 1.800 empresas de todo o Ceará, com avaliações, orientações e consultorias focadas na melhoria da qualidade dos serviços e produtos de hotéis, pousadas, restaurantes, bares e similares, barracas de praia e empresas organizadoras de eventos cearenses.

Para participar, as empresas interessadas precisam procurar um dos escritórios regionais do Sebrae/CE, que ficam nas cidades de Fortaleza, Caucaia, Baturité, Juazeiro do Norte, Crateús, Iguatu, Limoeiro do Norte, Aracati, Quixeramobim, Sobral, Itapipoca e Tianguá, ou as agências de atendimento nas cidades de Crato, Tauá, Camocim e Quixadá. A partir daí, os empresários assinam um termo de adesão e ficam aptos a receber a visita de avaliação, que é realizada por consultores credenciados pelo Sebrae.

De acordo com a gestora estadual do programa, Evelyne Tabosa, nesta primeira visita são avaliados mais de 200 itens relacionados a questões como as instalações físicas, atendimento às normas de segurança, armazenamento e manipulação de alimentos, destino dos resíduos, boas práticas de atendimento e treinamento de funcionários, entre outros quesitos. Após a avaliação inicial, as empresas recebem um relatório com a análise de todos os pontos e as sugestões de melhorias, além de um prazo que varia de 30 a 60 dias para as adequações necessárias.

É nesta fase, segundo a gestora, que os empresários têm a oportunidade de implantar melhorias, seguindo a orientação dos consultores. “De posse do resultado da avaliação da primeira visita, os empresários têm a possibilidade de corrigir os problemas e, consequentemente, melhorar a qualidade dos serviços prestados aos clientes”.

Finalizado este prazo, as empresas recebem uma nova visita de avaliação, quando é produzido um relatório final com a pontuação da empresa em cada item. Apenas os estabelecimentos que obtiveram o índice mínimo de 80% em cada um dos itens analisados seguem para avaliação final de um Comitê Gestor, formado por representantes de instituições do segmento de turismo.

Os integrantes do comitê definem as empresas que receberão a certificação, a partir da análise dos relatórios produzidos. Para garantir ainda mais lisura ao processo, o comitê só tem acesso aos dados sem a identificação das empresas. Outro detalhe importante é que a certificação tem validade de um ano. “Esta é uma forma de garantir que as empresas vencedoras não se acomodem e continuem a investir constantemente na excelência dos serviços”.



Crescimento

Para a gestora do Selo, o sucesso do programa pode ser medido pelo crescimento constante no número de participantes. No ano passado, mesmo em um cenário de dificuldades econômicas em todo o país, o programa contou com 252 empresas inscritas, representando um crescimento de mais de 10% no número de participantes em relação ao ano anterior. “Este crescimento constante é uma prova de que as empresas do segmento de turismo acreditam na importância de se investir em qualificação e veem o Selo como um importante aliado neste processo”, afirmou Evelyne.

A gestora destaca, ainda, o papel do Selo de Qualidade para o fortalecimento do turismo no estado. “O selo tem um viés educativo de conscientização dos empresários do segmento do turismo para a importância da qualificação constante dos serviços, além de um papel integrador e motivador da equipe para a obtenção dos resultados. E no final ganham todos, os clientes, os funcionários, os empresários e também o turismo cearense, que passa a contar com uma rede de serviços qualificados espalhados por todo o estado, ajudando a fortalecer ainda mais a imagem do Ceará como importante destino turístico”.