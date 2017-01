Com obras submersas, Museu do Atlântico é inaugurado nas Ilhas Canárias

15:25 · 16.01.2017 / atualizado às 15:43 por Marlyana Lima

O trabalho inspirador é assinado pelo artista plástico Jason deCaires Taylor, responsável por outros quatro museus subáquaticos espalhados pelo mundo. Desta vez, suas obras foram elaboradas para a construção do primeiro museu de arte contemporânea subaquática instalado no Oceano Atlântico, em território europeu.

As esculturas submersas do Museu do Atlântico têm tamanho real e instigante carga de crítica social. É o caso da obra inaugural: "A Jangada de Lampedusa", um retrato do drama dos refugiados que tentam atravessar o oceano em busca de um lugar seguro, longe de guerras e massacres.

O britânico Jason deCaires Taylor já trabalha com obras submersas há 10 anos. É dele o primeiro museu submerso, inaugurado m 2006, no Caribe. O projeto atual, segundo o próprio artista baseia-se no diálogo entre arte e natureza. Escultor, ambientalista e fotógrafo subaquático profissional, Jason reforça que sua idéia vai muito além de colocar esculturas de concreto, em tamanho natural, no fundo do mar. Seu intuito é usar as peças para conservação de biomas a partir da criação de recifes artificiais em grande escala.

Com o tempo, as imagens passarão a agregar espécies de peixes locais e aumentar a biomassa marinha enquanto, do ponto de vista artístico, questionam a mercantilização e delineação dos recursos naturais do mundo e aumenta a consciência para as ameaças atuais que enfrentam os oceanos.

No atlântico, esse conceito começa a ser esboçado em uma monumental muralha de entrada, que inclui uma série de instalações baseadas no diálogo entre passado e presente e as divisões dentro da sociedade com comentários políticos e sociais.

As obras também incorporam grandes componentes arquitetônicos e um jardim de esculturas botânicas subaquáticas que faz referência à flora local de Lanzarote que recebeu da Unesco o status de Reserva da Biosfera Mundial.

Para garantir o respeito à natureza, as esculturas são construídas a partir de materiais inertes e neutros em pH para que possam se adequar à vida marinha. As instalações, embora sejam permanentes e projetadas para durar centenas de anos, oferecerão ao público uma exposição em constante mudança, graças às transformações que acontecem na própria natureza.

Uma das peças mais interessantes se chama "O Portal". Ela possui um espelho voltado para a superfície do oceano e contém pequenos compartimentos que servem de proteção para polvos, ouriços-do-mar e pequenos peixes.

O Museu Atlântico foi concluído em dezembro e inaugurado oficialmente no dia 10 de janeiro. Para conferir a exposição, os visitantes contam com duas opções de mergulho, por snorkel com tarifa de R$ 27 ou com cilindro de oxigênio ao preço de R$ 41.

Mais informações: www.underwatersculpture.com