Cobra achada no porão obriga Emirates a cancelar voo

13:50 · 10.01.2017 / atualizado às 13:54

Registro feito pelo passageiro Indalecio Medina no voo da Aeromexico, em novembro passado ( Reprodução/Twitter )

Os passageiros que embarcariam no voo EK0863, de Muscat para Dubai, no dia 8 de janeiro, pela Emirates, ficaram a ver "navios" no Aeroporto, por conta de um fato inusitado. Segundo o comunicado divulgado pela companhia aérea, a operação aérea estava cancelada por conta da "detecção de uma cobra no porão de carga”.

O animal não chegou a causar pânico ou maiores problemas porque a empresa garantiu que encontrou o réptil antes do embarque dos passageiros. Não informou, no entanto, como a cobra conseguiu se alojar na aeronave.

Ao se desculparem pelo imprevisto, funcionários da companhia se limitaram a informar que as equipes de engenharia e manutenção estavam "trabalhando para limpar a aeronave e retomar seu serviço usual". Foi necessário um dia inteiro de trabalho para garantir que o avião estava "limpo".

Embora seja incomum, essa não foi a primeira vez que um animal entrou clandestinamente em um voo. Em novembro de 2016, houve um registro parecido em um voo entre Torreón e Cidade do México, operado pela Aeromexico. No caso, porém, a aeronave já havia decolado quando o animal foi localizado em meio aos bagageiros.

À época, o passageiro Indalecio Medina chegou a fotografar e postar nas redes sociais o flagrante. Ele contou, em entrevista aos jornais mexicanos, que precisou pegar a cobra com um cobertor. "A cobra chegou viva, muito agitada e sem ter pago sua passagem aérea", brincou. Para os demais, a presença não teve graça nenhuma. Na verdade, foi um susto e tanto.

Ficção assustadora

O inusitado incidente registrado pela Emirates fez muitos passageiros ter calafrios com a possibilidade de encontrar uma cobra em pleno voo. A situação desesperadora já foi inclusive explorada por Hollywood no filme "Serpentes a bordo", estrelado por Samuel L. Jackson, em 2006.