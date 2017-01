Circuito cervejeiro agita região serrana do Rio de Janeiro

09:00 · 20.01.2017

Villa St. Gallen, em Teresópolis, no Rio

A cada ano cresce o interesse dos brasileiros por viagens temáticas. De olho nessa tendência, a CVC, em parceria com a Associação das Cervejarias e Cervejeiros do Estado do Rio de Janeiro, acaba de incrementar o portfólio de roteiros de experiência com o lançamento do Circuito Cervejeiro com Tour Imperial, que contempla visitas às fábricas de cerveja em Teresópolis e Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

Com duração de três dias, o pacote inclui transporte rodoviário de ida e volta, hospedagem com café da manhã, beer tour nas fábricas da Bohemia e do Grupo Petrópolis, passeios nos principais pontos turísticos da região e visita a St. Gallen, uma vila com inspiração germânica que conta com uma micro cervejaria, restaurantes, Pub, entre outras opções de entretenimento. O valor do pacote pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros.

Para o gerente de produtos da CVC, Aldemir Cavalvanti, o roteiro tem como objetivo atingir não somente os amantes cervejeiros, mas também grupos de amigos que desejam realizar viagens de “escapada” aos finais de semana, sem comprometer o orçamento familiar.

Cicuito Cervejeiro com Tour Imperial

Duração: 3 noites

Saída: 17 de março; 19 de maio; 09 de julho; 11 de agosto; 22 de setembro.

Inclui: Transporte rodoviário de ida e volta, 1 diária de hospedagem com café da manhã, Ingresso para o Tour na Cervejaria Bohemia, visitas aos principais pontos turísticos e históricos de Teresópolis e Petrópolis.

Informações e reservas: www.cvc.com.br