China terá 'pontes invisíveis' em montanhas que inspiraram Avatar

17:20 · 26.12.2016 por Folhapress

O parque natural de Zhangjiajie inspirou o diretor James Cameron na criação das montanhas flutuantes do filme Avatar

As estruturas serão feitas de vidro e espelho de aço inoxidável. A ideia é que as pontes se integrem por completo à paisagem do parque, composta por mais de 3 mil colunas arenosas com vegetação de floresta tropical, declaradas Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1992.

A primeira foi projetada com um formato elíptico, que espelha seu entorno. No meio, uma abertura permite que os visitantes mais corajosos se deitem sobre uma rede feita de material super-resistente. A segunda contará com dois níveis: o superior, que conecta duas rochas, e o inferior, que permite a experiência de um momento de descanso 'no ar'.

Na terceira, o piso terá um caminho sinuoso feito com espelhos d'água de dois centímetros. A cada sete minutos, a água é pulverizada, criando uma nuvem em meio às montanhas.

Além das pontes, três pavilhões serão construídos e abertos à visitação. Terão mirante com vista de 360º para o parque, lanchonete e hotel. O projeto, realizado pelo escritório de arquitetura francês Martin Duplantier Architectes, foi vencedor de uma competição internacional de design. O início da construção está previsto para 2018.

No mesmo parque, foi inaugurada, em agosto deste ano, a maior ponte de vidro do mundo. Com 430 metros de extensão, ela liga dois penhascos a 300 metros de altura.