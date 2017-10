China terá parque temático com área dedicada ao Real Madrid

10:00 · 15.10.2017 por Marlyana Lima - Editora

O acordo garante que o parque chinês terá um Centro de Experiência Interativa do Real Madrid. Para erguer o maior complexo temático do país, chamado Novotown, a área escolhida foi a ilha de Hengqin, em Zhuhai. Serão pelo menos 12 mil metros quadrados reservados para a alegria dos fãs chineses de futebol. O espaço temático terá um museu interativo, uma loja oficial com produtos do clube e restaurantes, além de áreas onde serão reproduzidos os melhores jogos.

Diretor do clube espanhol, Emilio Butragueño, fechou o acordo em nome do Real Madrid com o presidente do Lai Sun Group, Peter Lam. Detalhe: o espanhol apresentou o projeto se dirigindo aos investidores orientais em chinês fluente.

Falando para os torcedores do time, disse, em espanhol, que a aliança dará ótimos resultados para as finanças do clube e expandirá a marca Real Madrid junto a um país como a China, através do projeto Novotown. "Nós estaremos presentes em um grande centro de lazer junto com outras marcas de prestígio e o Real Madrid será a referência deste projeto em um espaço reservado para o clube. Isso nos ajudará a estar conectados com a China, país com quem temos um grande carinho", discursou.

O grande desejo dos investidores é que Cristiano Ronaldo, o CR7, ainda esteja vestindo a camisa do time quando o parque abrir suas portas. Nesse caso, o jogador deverá ser um dos destaques do Centro de Experiência Interativa do Real Madrid. A questão é: a inauguração está prevista para 2021, mesmo ano em que termina o atual contrato do atleta português com o time espanhol.

Se tudo sair como previsto, CR7 poderá, por exemplo, aparecer na atração onde os visitantes interagem virtualmente com os jogadores. Também poderá ser "visto" no museu interativo, que mostrará em painéis de última geração as grandes conquistas e nomes do Real.

Para atender a fãs de todas as idades, o Centro terá também jogos interativos, atividades inspiradas no futebol e, claro, lojas com souvenirs exclusivos.

Megaprojeto

O parque Novotown pretende ser tão grandioso como o país que o sediará. Terá áreas residenciais, centros comerciais e culturais, pavilhão para casamentos, marina, espaços gastronômicos e, claro, os parques temáticos.

Além das estrelas do Real Madrid, por lá também devem brilhar atrações como o Lionsgate Entertainment World. Nesse caso, os temas serão filmes do estúdio, como a saga "Jogos vorazes". Também haverá espaço para o National Geographical Ultimate Explorer. Com tudo isso, a estimativa é que o Novotown receba, só no seu primeiro ano de funcionamento, pelo menos cinco milhões de visitantes.

A ilha

O fato de um projeto de tamanha envergadura ser construído em uma ilha também chama atenção. Embora seja pouco conhecida fora da Ásia, Hengquin vem sendo apontada como um destino turístico com potencial para se transformar numa espécie de "Orlando chinesa". Isso sem falar que ficará relativamente próxima de Macau, já conhecida como a "Las Vegas chinesa", e também de Hong Kong, apelidada de "Nova York asiática".