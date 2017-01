Chapadas no Brasil atraem pela diversidade

09:48 · 24.01.2017 / atualizado às 10:47

No Sul do Ceará, a Chapada do Araripe oferece várias atrações aos visitantes ( Agência Diário )

Sítios históricos, trilhas ecológicas, banhos de cachoeiras, piscinas naturais e turismo cultural. Uma riqueza incalculável está guardada nas regiões das chapadas brasileiras, sobretudo no Nordeste e Centro-Oeste. O Brasil, conforme o Fórum Econômico Mundial, ocupa o primeiro lugar do mundo em recursos naturais. O ecoturismo e o turismo de natureza são os segmentos turísticos que mais crescem no mundo, com taxas entre 15% e 25% ao ano, segundo a Organização Mundial do Turismo. No Brasil, uma pesquisa do Ministério do Turismo mostrou que esse segmento é a principal motivação de 12,8% dos estrangeiros que visitam o país. A Agência de Notícias do Turismo (ANT) selecionou cinco chapadas que podem ser desfrutadas durante todo o ano, incluindo a Chapada do Araripe, que divide os estados do Ceará e de Pernambuco.

Chapada Diamantina (Bahia) - Formada por cânions imponentes, cavernas escondidas, cachoeiras e espécies vegetais que não existem em nenhum outro lugar do mundo, é a maior chapada brasileira. Tem como símbolo o morro do Pai Inácio ( 1.120 metros de altitude) e abrange 24 municípios no centro da Bahia. A Cachoeira da Fumaça, uma das mais altas do País com mais de 340 metros de altura, é visita obrigatória. Para alcançar o topo da queda d’água, percorre-se uma trilha de 6 quilômetros. Com água azulada, o Poço Encantado é outra atração imperdível.

Chapada dos Guimarães (Mato Grosso) - Com cânions de arenito, de até 350 metros de altitude na borda do Planalto Central, abriga a cachoeira Véu da Noiva, com 86 metros de queda d’água em meio a uma profusão de paredões cobertos pela mata verde típica do cerrado. Próximo a Cuiabá (MT), já foram catalogados ao menos 46 sítios arqueológicos e encontrados ossos de dinossauros do período Jurássico. O Circuito das Cachoeiras, percurso de 7 quilômetros que inclui duas piscinas naturais, a Casa de Pedra, a Gruta da Lagoa Azul e a cachoeira da Martinha estão entre as sugestões do roteiro.

Chapada do Araripe (Ceará, Pernambuco e Piauí) - Abriga cânions, grutas, sítios arqueológicos e uma floresta nacional datada de 120 milhões de anos. Fósseis de dinossauros e peixes encontrados no local podem ser vistos no Museu de Paleontologia de Santana do Cariri. Localizada no Sul do Ceará, na divisa com Pernambuco e Piauí, a região é uma reserva ecológica que abriga o Geopark Araripe, o único do gênero no Brasil. Integra a Rede Global de Geoparques(GGN), sob tutela da Unesco, destinada a uma área onde sítios do patrimônio geológico (geossítios) representam parte de um conceito notável de proteção (geoconservação), educação (geoeducação) e desenvolvimento sustentável (geoturismo e desenvolvimento territorial).

Chapada dos Veadeiros (Goiás) - No coração do Planalto Central, a 234 km do centro de Brasília (DF), oferece cânions, paredões, cachoeiras e piscinas naturais de águas cristalinas. Os principais portões de acesso são Alto Paraíso e São Jorge. A primeira está entre as cidades mais místicas do Brasil. Na segunda, fica a entrada do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, declarado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como Patrimônio Mundial Natural. Vale a pena conhecer a Kalunga, uma das principais comunidades quilombolas do Brasil e patrimônio cultural de Goiás. Também são indicados o Vale da Lua, cuja formação rochosa lembra a superfície lunar, a Cachoeira Santa Bárbara, Cachoeira Cristal e Cataratas dos Couros.

Chapada das Mesas (Maranhão) - A região é dividida por quatro cidades no centro-sul do Maranhão: Carolina (divisa com Tocantins), Riachão, Estreito e Imperatriz. Entre as atividades turísticas oferecidas destacam-se o rapel e as trilhas ecológicas em que os visitantes podem conhecer também as piscinas naturais de águas cristalinas da região.A cachoeira de São Romão, com 26 metros de queda-d'água, é uma das mais visitadas. Tem formações rochosas que lembram grandes mesas de pedra.