Ceará tem o quinto melhor parque aquático do mundo e o primeiro do Brasil em 2016

14:02 · 06.01.2017

O parque aquático mais bem cotado no Brasil é o Beach Park, localizado na Praia Porto das Dunas, em Aquiraz, no Ceará. Ele aparece na quinta posição em relação aos equipamentos internacionais. Também é o primeiro da América Latina. Fica atrás apenas do Siam Park, em Adeje, na Espanha (1º lugar); Waterbom Bali, em Kuta, Indonésia (2º lugar); Aquaventure Waterpark, em Dubai, Emirados Árabes (3º lugar) e Typhoon Lagoon, em Orlando, Estados Unidos (4º lugar).

Uma das atrações favoritas de turistas do mundo todo, os parques aquáticos se destacam pela possibilidade de diversão em família e também por seus brinquedos radicais. Aproveitando a temporada de verão, o TripAdvisor listou os 25 parques mais bem avaliados por usuários de todo o mundo. E o Brasil aparece em destaque.

Outro brasileiro figura na lista dos dez mais. É o Hot Park de Rio Quente, localizado em Goiás. Na lista completa, que conta com 25 atrações, ainda aparecem os brasileiros Eco Parque Arraia d’Ajuda, na Bahia (12º) e diRoma Acqua Park, de Caldas Novas, Goiás (23º).

Melhor do Brasil

Com 30 anos de história, o Beach Park é genuinamente cearense e já se tornou uma das opções de lazer mais procuradas por turistas do país inteiro. Localizado em uma praia paradisíaca do litoral Leste do Estado, a somente 17 km de Fortaleza, o empreendimento ocupa hoje mais de 160 mil m² reúne parque aquático, três resorts, um hotel, além de restaurante de praia com acesso livre e a Vila Azul do Mar - espaço de convivência, entretenimento e serviços.

O parque, que conta com 18 grandes atrações, recebeu no último ano mais de 1 milhão de visitantes e inaugurou o brinquedo Vaikuntudo, maior toboágua tornado do mundo.

Segundo Murilo Pascoal, diretor geral do Beach Park, em 2017, o público contará com mais atrações. Entre as novidades que devem ser inauguradas em breve estão o Bar da Heineken, nova estrutura à beira mar com diversos serviços, menu e atendimento diferenciado, com charmosos lounges privativos; além de três quadras de Beach Tennis e aluguéis de pranchas de surf e bodyboard. Ele também destaca o espetáculo "Ceará Show: o Musical", primeiro do gênero a ficar em cartaz de forma permanente no Estado.

Potencial turístico

Segundo o Setor de Parques Temáticos e Atrações Turísticas do Brasil (Sindepat), entidade que representa os parques aquáticos, os equipamentos brasileiros recebem em torno de 10 milhões de visitantes a cada ano e são potenciais geradores de empregos no País.

Dados do Ministério do Turismo (MTur), sugerem que o Brasil tem potencial para crescer ainda mais nesse setor. Para se ter uma idéia, nos Estados Unidos, onde a população chega a 300 milhões de habitantes, existem cerca de 600 parques aquáticos. No Brasil, esse número são 20 grandes parques para 200 milhões de habitantes.

Recentemente, o ministro do Turismo, Marx Beltrão, declarou que é preciso destravar a burocracia de importação dos equipamentos para esse tipo de parque. "Se conseguirmos avançar nesse sentido, podemos ampliar os investimentos no País e gerar mais empregos e renda para a população”, observou.