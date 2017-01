Ceará tem 2 hotéis entre os 25 melhores do Brasil

16:30 · 29.01.2017 / atualizado às 17:20

Carmel Charme fica na praia do Barro Preto, em Aquiraz ( Divulgação ) Essenza Hotel, em Jeri, entra na lista dos melhores hotéis do Brasil

O Ceará aparece duas vezes no ranking dos 25 melhores hotéis do Brasil: 16º lugar com o Carmel Charme Resort, em Aquiraz, e em 21º lugar com o Essenza Hotel, em Jericoacora.

Trata-se da edição 2017 do prêmio Travellers' Choice. A escolha foi feita pelo site TripAdvisor com base nas avaliações de seus usuários.

As três primeiras colocações ficaram com a hotelaria de Gramado (RS): Valle D'incanto Midscale Hotel (1º), Estalagem St Hubertus (2º) e Ritta Höppner (3º).

O Carmel Charme Resort foi inaugurado em junho de 2011, na praia do Barro Preto, em Aquiraz, no litoral leste do Ceará, a 40 km de Fortaleza. Com infraestrutura completa de lazer, o local começou a operar com 35 apartamentos e pertence ao empresário Tarso Carneiro de Melo, dono dos hotéis Magna Praia e Água Marinha, em Fortaleza.