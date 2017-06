Casa Cor é opção de programa para quem visita São Paulo

16:00 · 07.06.2017

A 31ª Casa Cor São Paulo traz lofts, lounges, salas, estúdios, apartamentos, jardins, além da Casa do Chef, onde ocontecem os eventos gastronômicos A Casa Cor São Paulo 2017 conta com 69 ambientes, apresentando o melhor da arquitetura, da decoração e do paisagismo

Se você está em São Paulo ou com viagem programada para lá, anote na agenda uma visita à Casa Cor. Com o objetivo de tornar a experiência Casa Cor cada vez mais abrangente, a mostra paulistana passa a oferecer a opção de visitas guiadas durante a semana. Com duração de cerca de 2h, os tours acontecem de terça a quinta-feira, em três horários: 12h30, 15h30 e o último, às 18h30. Serão grupos de 20 a 30 pessoas, acompanhados por Juliana Abs, profissional com ampla experiência em história e teoria de arte.

O serviço custará R$ 35 adicionais ao ingresso de visitação. Para fazer o tour, basta chegar à bilheteria da Casa Cor 30 minutos antes do horário escolhido e efetuar a compra do pacote. A mostra acontece até o dia 23 de julho.

Aberta desde 23 de maio, a Casa Cor São Paulo 2017 conta com 69 ambientes, apresentando o melhor da arquitetura, da decoração e do paisagismo. Os projetos estão distribuídos em 15.673 m², dentro do Jockey Club de São Paulo, e variam entre casas, lofts, lounges, salas, banheiros, estúdios, apartamentos e jardins, além da Casa do Chef, onde ocorrerão eventos, workshops e encontros voltados à gastronomia.

Para esta edição, o tema escolhido ressalta todas as edições da Casa Cor do ano, realizadas nas mais diversas cidades. O objetivo é apresentar o que é mais indispensável para viver bem em espaços tão diversos quanto os profissionais e os visitantes, trazendo o design mais próximo das pessoas. A premissa é traduzida nos materiais sem artifícios e nas linhas retas e curvas que dispensam qualquer excesso.

Durante o percurso, é indispensável dar uma parada no espaço Miragem, assinado pela parceria entre Plantar Ideias e Lao Design. A instalação interativa convida as pessoas a se conectarem com o design autoral dos profissionais e é uma ótima oportunidade para descansar e carregar o celular.

Os ingressos são vendidos na bilheteria ou através do site da Ingresso Rápido. Além de apreciar os ambientes, os visitantes poderão acompanhar palestras, cursos e outros eventos. http://casacor.abril.com.br/mostras/sao-paulo/

Serviço:

Período: de 23 de maio a 23 de julho

Horário:Terça a domingo, das 12h às 21h

Local: Jockey Club de São Paulo

Endereço: Avenida Lineu de Paula Machado, nº 1075 – Cidade Jardim

Ingressos:

De terça a quinta-feira

Ingresso inteiro: R$ 56

Meia entrada: R$ 28

Visita Guiada: R$ 35 + o valor do ingresso

Sexta, sábado, domingo e feriados

Ingresso inteiro: R$ 70

Meia entrada: R$ 35

Passaporte único: R$ 165

Valet: R$ 35,00

Mais Informações:

www.casacor.com

Facebook: www.facebook.com/casacoroficial

Instagram: @casacor_oficial