Carnaval: Rio de Janeiro desponta como destino mais buscado e mais barato

16:00 · 26.01.2017

Desfile da escola de Samba Mangueira, campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2016 ( Divulgação/RioTur )

O Carnaval é um ótimo período para festejar ou mesmo descansar, de preferência aproveitar para fazer uma viagem. Se você ainda não decidiu o seu destino no Carnaval, veja estas dicas. O Kayak ), site especializado em pesquisas de viagens online, levantou os destinos mais buscados tanto no Brasil quanto no exterior, os preços médios de voos e as hospedagens mais baratas em lugares três estrelas. Além disso, selecionou, entre os mais buscados, quais são os destinos que podem ter o melhor preço para curtir a temporada.

O Rio de Janeiro, onde acontece o maior Carnaval do mundo, é o destino mais buscado pelos brasileiros e também o mais barato para curtir a folia. Investindo R$ 1.369,29 é possível festejar durante cinco dias. Para quem prefere evitar a festa e viajar para destinos internacionais, a cidade mais buscada é Miami (EUA), porém a mais barata é Santiago (Chile), por R$ 1.783,69

Outros destinos para o período são Fortaleza, por R$ 1.495,19; Florianópolis, por R$ 1.621,55; e Salvador, por R$ 2.241,88; com passagem e hospedagem para curtir de sexta-feira a quarta-feira de cinzas.