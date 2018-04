Capela onde Whindersson Nunes se casou terá casamento comunitário

14:57 · 27.04.2018

Interior da Capela em São José dos Milagres

Quarenta casais da comunidade de São Miguel dos Milagres terão a oportunidade de dizer o "sim", no próximo dia 1º de maio, com direito à festa e mesma infraestrutura oferecida aos clientes famosos que buscam a região turística de Alagoas para celebrar a troca de alianças.

Destaque entre os destinos mais buscados por pessoas que desejam um casamento paradisíaco, a Capela dos Milagres atrai, cada vez mais, a atenção de um público seleto não só dentro do País, como também no exterior. Alguns casais famosos escolherem o destino para celebrarem a união como os youtubers Whindersson Nunes e Luiza Sonsa e, a influencer Helena Lunardelli e o empresário Eduardo Azevedo.

E será nesse cenário de sonhos que os casais da comunidade de São Miguel dos Milagres também celebrarão suas bodas em grande estilo. "A comunidade está presente em todas nossas ações. É um sonho proporcionar pelo segundo ano consecutivo um evento dedicado aos moradores, já que são parte fundamental no desenvolvimento da região. Queríamos que essa simplicidade fosse suficiente para ressaltar o que realmente importa: o sentimento que envolve cada casal, o sonho, a família e os amigos", explica Mauricio Vasconcelos, à frente da produtora, responsável pela Capela dos Milagres

A inclusão social faz parte das ações da promotora para divulgar a Rota dos Milagres e preservar as belezas naturais do local. "Estamos trabalhando com voluntários que estão ajudando a tornar esse casamento uma realidade. Contamos com vários parceiros para nos ajudar nessa empreitada. Um evento desse porte tem um custo elevado, mas com a ajuda dos fornecedores, como o Chef Wanderson Medeiros, o decorador Walmy Becho, entre outros, estamos conseguindo", ressalta o empresário.

A Capela dos Milagres tem capacidade para 120 pessoas sentadas e faz parte do Santuário do Milagres, um espaço com mais de oito mil metros quadrados no meio de um lindo coqueiral com disponibilidade para acomodar até três mil pessoas. A área conta com toda infraestrutura para que noivos e convidados vivam a experiência dos sonhos, com mais 100 metros de vista para o mar e duas estruturas cobertas. O top destination é ideal para casamentos intimistas ou grandes comemorações, com foco nos noivos que têm a vontade de trocar as alianças em contato com a natureza e com a beleza dos tons de azul do mar do chamado "Caribe brasileiro".