Canadá facilita a entrada de visitantes brasileiros a partir de maio

10:30 · 04.02.2017

Governo canadense oficializou a flexibilização das regras para brasileiros que desejam visitar o país

Enquanto os Estados Unidos planejam endurecer as regras para entrada no país, o governo canadense oficializa uma mudança que vai facilitar a vida de muitos brasileiros. A partir do dia 1º de maio de 2017, os visitantes de países considerados de baixo risco, incluindo o Brasil terão isenção de vistos.

Mas a medida, por enquanto, será seletiva. Funcionará da seguinte forma: ao invés de visto, os brasileiros, assim como os cidadãos da Bulgária e Romênia que tenham tido um visto canadense nos últimos dez anos ou possuam um visto americano válido, só precisarão de um eTA (eletronic Travel Authorization). Os demais casos precisarão de um visto tradicional para entrar no país pela primeira vez.

Para quem não conhece, vale lembrar que o eTA é uma autorização bem mais simples, barata e rápida, obtida de forma eletrônica, pela internet. Esse documento ficará vinculado ao passaporte e será válido por cinco anos ou até a data de vencimento do passaporte.

Com a mudança, o Canadá tem expectativa de aumentar o fluxo de turistas e viajantes corporativos a partir de 1º de maio. A flexibilização nas regras foi oficializada e está disponível no site oficial sobre imigração do governo do Canadá.

Mais informações: http://www.canadainternational.gc.ca/brazil-bresil