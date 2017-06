Cadeira de rodas adaptadas para trilhas chega à Chapada dos Guimarães

14:00 · 09.06.2017

O projeto Montanha para Todos escolheu a Chapada dos Guimarães para receber a Julietti, nome carinhoso dado à cadeira adaptada

O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em Mato Grosso, recebe neste sábado (10) a doação de uma cadeira de rodas adaptada para que pessoas portadoras de necessidades especiais ou limitações físicas possam praticar esportes de montanha. A cadeira permitirá aos visitantes com dificuldade de locomoção deslocarem-se, por exemplo, até o mirante da cachoeira Véu de Noiva

A doação será feita pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (Sbot), seção Mato Grosso, que também deverá reformar em breve o auditório e banheiro do parque, tornando-os acessíveis a pessoas com dificuldade de locomoção.

A Sbot é colaboradora do projeto Montanha para Todos e escolheu o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães para receber a doação de Julietti, nome carinhoso dado à cadeira adaptada, desenvolvida por Guilherme Simões Cordeiro e Juliana Tozzi, para ajudar a própria Juliana e todas as pessoas com mobilidade reduzida a curtir trilhas de difícil acesso.

Idealizado e desenvolvido por Guilherme e Juliana, o projeto Montanha para Todos tem como objetivo espalhar Juliettis por todo Brasil, permitindo que pessoas portadoras de deficiência possam realizar atividades na natureza sem qualquer custo.

Na Chapada dos Guimarães, a cadeira Julietti ficará com o ICMBio e será usada, a partir de sábado, para permitir acessibilidade de cadeirantes até o mirante da Cachoeira Véu de Noiva, atrativo mais visitado do parque nacional.

História de amor

O casal Juliana e Guilherme sempre foi apaixonado por trilhas, montanhas e viagens. Juntos, já caminharam por mais de 30 lugares diferentes até que Juliana teve um câncer de mama. Com muita determinação, os dois venceram a doença.

Passado o susto, decidiram dar uma pausa na vida de aventuras e partir em busca de uma nova realização: um filho. Juliana engravidou, mas, no meio da gestação, descobriu um novo problema de saúde, sendo diagnosticada com Degeneração Cerebelar Paraneoplásica, uma síndrome neurológica extremamente rara.

Com muita luta, Juliana conseguiu concluir a gravidez com segurança, dando à luz o pequeno Ben. O amor do casal pelas montanhas continuou, mas Juliana já não conseguia mais chegar a elas. Guilherme fez, então, uma promessa: "Onde você quiser ir, eu vou te levar!" Depois de algumas tentativas e o apoio de familiares e amigos, ele construiu a Julietti e, com a mulher, deu início ao projeto Montanha para Todos.

Para colaborar com o projeto

A iniciativa está aberta à participação de todos, por meio de doação de valores diretamente ao projeto Montanha para Todos (solicitar dados bancários pelo email montanhaparatodos@gmail.com) ou por meio da aquisição de produtos na lojinha virtual (http://montanha-para-todos.lojaintegrada.com.br/). Empresas que tenham interesse em doar uma cadeira poderão ter sua logomarca bordada no estofado da Julietti.

A CamelBak, tradicional empresa fabricante de equipamentos para esportes de aventura, é uma das parceiras do Montanha para Todos. Todo o lucro com a venda das garrafas Eddy do projeto será revertido para a aquisição de mais Juliettis, que serão doadas para outras unidades de conservação de acordo com a escolha dos compradores. A campanha se encerra no próximo dia 30.

O parque

O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães é uma unidade de conservação Federal com 33 mil hectares, localizada nos municípios de Cuiabá e Chapada dos Guimarães (MT). Criado em abril de 1989, o parque protege amostras significativas dos ecossistemas locais e assegura a preservação dos recursos naturais e sítios arqueológicos existentes na região, proporcionando uso adequado para visitação, educação e pesquisa.

Mais informações:

www.montanhaparatodos.com.br

www.facebook.com/montanhaparatodos/

http://camelbaktrainingclub.com.br/montanha-para-todos/