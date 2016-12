British Airways pode oferecer pílula digital para monitorar sensação dos passageiros

16:12 · 26.12.2016 / atualizado às 17:12

Desenvolvido por pesquisadores do MIT, esse tipo de sensor já é utilizado por médicos e pode chegar à aviação

A companhia aérea British Airways estuda colocar em prática, em breve, uma pílula com chip digital para monitorar sensação dos passageiros. A novidade parece ter saído diretamente de um episódio de "Black Mirror", a série de TV que mostra o quanto a tecnologia pode alterar o futuro da humanidade.

A proposta da empresa britânica, que já entrou com pedido de patente, é oferecer aos passageiros uma pílula - contendo um chip digital - que seria ingerida no embarque com o propósito de monitorar todas as sensações (agradáveis ou não) durante todo o voo. Dessa forma, seria possível minimizar os desconfortos ao longo das viagens, principalmente as de longa duração. Você toparia?

Funcionamento

O chip digital funcionará da seguinte forma: o sensor ingerível terá capacidade de transmitir aos comissários de bordo o que cada passageiro está necessitando a partir da temperatura, pressão arterial, nível de fome, de sede e até de acidez do estômago. Com base nos dados, ele poderá receber cobertores, medicamentos, bebidas ou até mesmo refeições sob medida para amenizar o mal-estar, segundo o jornal britânico Daily Telegraph.

Desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, em 2015, esse tipo de sensor já é utilizado por médicos para avaliar os sinais vitais de pacientes. O chip é minúsculo e leva cerca de dois dias para ser descartado pelo organismo.

O que a empresa não informou ainda a previsão de custo extra para quem tiver coragem de provar de mais esse serviço "Premium".