Brasileiros podem ter um Stopover em Roma na época da Copa

13:39 · 27.04.2018

Apesar da Copa do Mundo de Futebol acontecer em um destino ainda pouco explorado pelos latinos-americanos, a paixão pelo esporte falou mais alto e os brasileiros estão entre os viajantes das Américas que mais compraram ingressos para os jogos da FIFA 2018.

Faltando menos de 50 dias para o mundial, muitas pessoas estão planejando agora sua viagem para a Rússia nos meses de junho e julho. De olho nesse potencial, a companhia aérea Alitalia está oferecendo voos para Moscou e São Petersburgo, com a possibilidade de um Stopover de três noites em Roma, sem nenhum custo adicional.

A parada na cidade italiana pode ser feita na ida ou na volta e os passageiros ainda poderão desfrutar de vantagens como deixar as bagagens no Aeroporto de Fiumicino sem custo adicional e descontos no hotel quatro estrelas Sheraton Parco de Medice.

A aérea italiana oferece 11 voos semanais saindo de São Paulo e voos diários saindo do Rio de Janeiro, todos com destino a Roma e conexões.