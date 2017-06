Brasileiros consideram o idioma francês o mais sexy do mundo

14:00 · 12.06.2017

A língua francesa que encanta o mundo é falada por mais de 80 milhões de pessoas, em 29 países

Qual é a língua que você considera a mais sexy? 41% dos 1342 brasileiros apontaram a francesa. Esse é resultado de uma pesquisa realizada pelo aplicativo de idiomas Babbel. Em segundo lugar, aparece a língua inglesa (26%), e, em terceiro, a italiana (17%). O idioma menos atraente para 42% dos entrevistados é o chinês, seguido por alemão (20%) e russo (13%). Na pesquisa nacional,96% dos brasileiros afirmaram ainda que aprenderiam um novo idioma por amor.

Na pesquisa global, com 14 mil usuários, o francês também foi considerado o idioma mais sensual do planeta, com 34% da preferência. Na pesquisa nacional, 96% dos brasileiros afirmaram que aprenderiam um novo idioma por amor.

A língua que encanta o mundo é falada por mais de 80 milhões de pessoas em 29 países. Além disso, quando o assunto é amor, franceses, belgas, canadenses e africanos têm seus próprios repertórios. A Babbel reuniu, então, expressões românticas de 7 países que apresentam o francês como um de seus idiomas oficiais (Afinal, o crédito não pode ir inteiramente para a França). Confira:

França

avoir un coup de foudre.

Tradução literal: levar uma pancada de raio.

Significado: apaixonar-se à primeira vista.

avoir un cœur d’artichaut.

Tradução literal: ter um coração de alcachofra.

Significado: apaixonar-se com facilidade e frequência.

être fleur bleue.

Tradução literal: ser flor azul.

Significado: ser uma pessoa romântica e sensível.

Canadá (Quebeque)

tomber en amour .

Tradução literal: cair em amor

Significado: apaixonar-se.

Bélgica

être bleu de quelqu’un.

Tradução literal: estar azul por alguém

Significado: estar loucamente apaixonado por alguém.

Camarões

glisser pour quelqu’un.

Tradução literal: escorregar por alguém

Significado: apaixonar-se por alguém.

Burquina Faso

être kaoté.

Tradução literal: estar nocauteado

Significado: estar loucamente apaixonado.

Haiti

avoir un coup de soleil.

Tradução literal: levar uma pancada de sol.

Significado: ter uma queda por alguém.

Congo e Senegal

être amouré.

Tradução literal: estar apaixonado.

Significado: estar apaixonado.