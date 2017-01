Brasileira é escolhida para dar dicas no Painel de Mães dos Parques da Disney

16:23 · 12.01.2017

Thiana S. é professora universitária e assessora de relações internacionais ( Divulgação/Disney )

O resultado da seleção anual para o Disney Parks Moms Panel acaba de ser anunciado e, entre milhares de candidatos de todo o mundo, 12 novos integrantes se juntam aos outros 19 membros que ajudam famílias de todo o mundo a planejarem a sua próxima viagem a um dos destinos Disney, incluindo parques, cruzeiros, maratonas e as atividades do ESPN Wide World of Sports Complex.

Entre os novatos no fórum online está a brasileira Thiana S., professora universitária e assessora de relações internacionais que, aos 10 anos, foi comemorar as festas de fim de ano no Walt Disney World e se apaixonou.

“Nunca esquecerei as primeiras impressões que tive ao caminhar pela Main Street U.S.A., no Magic Kingdom – a decoração espetacular, o som das músicas natalinas e os aromas das delícias da época mais festiva do ano! Aquele foi o Natal mais mágico de toda minha vida. Desde então, a Disney se tornou parte de mim e a cada visita a magia se renova e se fortalece”, afirma.

Thiana, que é fã da princesa Disney que leva o seu nome, é casada e tem uma filha que cursa os primeiros anos do ensino fundamental. A menina, claro, também adora aproveitar os parques. “Quando visitamos a Disney, nossas atividades favoritas são encontrar as princesas, assistir aos talentosos artistas do World Showcase no Epcot e provar novas experiências gastronômicas nos mais diversos restaurantes do Walt Disney World Resort”, revela a brasileira.

Painel de mães

Disponível em quatro idiomas (inglês, espanhol, francês e português), o fórum online é uma ótima fonte de consulta sobre os mais variados assuntos relacionados ao universo Disney. As famílias que estão organizando a sua próxima viagem encontram desde informações sobre restaurantes e reservas até celebrações de aniversário ou dicas de onde encontrar o seu personagem favorito nos parques.

Em 10 anos, desde que a ferramenta foi criada, mais de 300 mil perguntas foram respondidas pelos experts – que, até agora, somam 150 pessoas entre mães, pais e avós.

“O sucesso do Disney Parks Moms Panel está relacionado à satisfação dos nossos visitantes e das suas famílias, que é o que torna o processo de seleção anual tão importante para nós”, explica Leanne O’Regan, diretora de conteúdo de Disney Parks. “Somos muito gratos aos milhares de apaixonados pela Disney que se candidatam a cada ano, incluindo o nosso dinâmico grupo que começa agora em 2017. Com a ajuda de todos, podemos continuar cumprindo a nossa promessa de auxiliar pessoas do mundo inteiro a planejar férias inesquecíveis na Disney”.

O grupo de experts selecionados é bem diverso e capaz de responder perguntas referentes a diferentes destinos Disney, como Walt Disney World Resort, Disneyland Resort, Disney Cruise Line, runDisney e ESPN Wide World of Sports Complex. Entre eles, estão pais de crianças com necessidades especiais, pais de gêmeos, mães solteiras e membros da comunidade LGBT - todos a postos para ajudar a programar férias inesquecíveis.

Para enviar perguntas ou saber mais detalhes sobre o Disney Parks Moms Panel, basta acessar o site https://disneyparksmomspanel.disney.go.com/pt/ - A data do início das inscrições para a temporada de 2018 será anunciada no segundo semestre deste ano.