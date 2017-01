Brasil tem 11 aeroportos na lista dos mais pontuais do mundo; Fortaleza está incluída

16:06 · 05.01.2017 / atualizado às 16:10

Os dados da OAG são referentes ao ano de 2016 e o levantamento rastreou de mais de 54 milhões de voos que conseguiram decolar no tempo estimado. Os cancelamentos também foram levados em consideração.

Além disso, o limite mínimo para aeroportos serem incluídos no ranking é o de transporte de 2,5 milhões de passageiros. A partir desses parâmetros foram criadas quatro categorias: pequenos (2,5 a cinco milhões), médios (cinco a dez milhões), grandes (dez a 20 milhões) e principais (mais de 20 milhões de assentos ofertados).

No Brasil, a rota mais bem avaliada em precisão foi Guarulhos-Campo Grande. O percentual de pontualidade chegou a 90,11%. Em 2016, esse trecho foi usado por mais de 300 mil passageiros em cerca de 1,9 mil voos.

Para surpresa dos brasileiros que costumam reclamar dos frequentes atrasos nos aeroportos nacionais, a situação local não é das piores. Pelo contrário. Tanto que, na categoria principal, o Aeroporto de Guarulhos (SP) aparece como o segundo em pontualidade no mundo, atrás apenas do Aeroporto Internacional Tóquio, ou Haneda. A pontualidade do terminal paulista chegou ao índice de 85,28% no ano passado, com apenas dois pontos percentuais abaixo do terminal nipônico.

Ceará bem avaliado

Em geral, os terminais brasileiros ganharam destaque em todas as categorias. Na lista de aeroportos de pequeno porte (2,5 milhões a cinco milhões de assentos por ano), o Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza (FOR), aparece em 17ª posição mundial, com indíce de pontualidade girando em torno de 84,92%. Nessa categoria, o terminal melhor avaliado doi o de Newcastle (NCL), na Inglaterra com 90,94%.

No Brasil

Considerando-se todas as categorias, o Brasil teve 11 aeroportos citados. São eles: Curitiba (CWB), Porto Alegre (POA), Recife (REC), Fortaleza (FOR), Salvador (SSA), Belo Horizonte (CNF), Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU), Brasília (BSB), São Paulo-Congonhas (CHG), Rio de Janeiro-Galeão (GIG) e São Paulo-Guarulhos (GRU).

Empresa de pesquisa

A OAG é uma empresa de inteligência de viagens aéreas que fornece informações e aplicativos digitais precisos e acionáveis para as companhias aéreas, aeroportos, agências governamentais e empresas de serviços relacionados a viagens do mundo. A empresa possui a maior rede mundial de dados de viagens. Com sede no Reino Unido, a OAG atende a comunidade de viagens aéreas de sua rede global de escritórios situados no Reino Unido, EUA, Cingapura, Japão e China. Confira o ranking nas quatro categorias: