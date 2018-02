Brasil conquista prêmio no Forbes Travel Guide

16:13 · 21.02.2018

O Brasil figura pela primeira vez no Forbes Travel Guide. O Belmond Hotel das Cataratas, localizado Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, é o primeiro da América do Sul a conquistar cinco estrelas no disputado guia de viagens de luxo idealizado pela publicação norte-americana, criadora do rigoroso sistema de classificação por estrelas para resorts, spas e hotéis de alto padrão.

Com mais seis hotéis classificados nas categorias quatro estrelas e recomendado pela Forbes, o Brasil lidera o segmento premium em todo o continente. Em uma área dominada por hotéis familiares tradicionais, de acordo com o guia há uma tendência crescente de novas marcas de luxo globais que abrem propriedades no Brasil.

Em seu 60º aniversário, o Guia de Viagens da Forbes apresenta a sua lista de vencedores mundiais usando a classificação por estrelas, com base em sua abordagem extremamente seletiva e rigorosa dos melhores estabelecimentos e serviços de luxo do mundo.

Os vencedores do prêmio de 2018 incluem 27 novos hotéis cinco estrelas, 70 novos hotéis quatro estrelas e 76 novos hotéis recomendados. Outros estabelecimentos que receberam a classificação Forbes pela primeira vez incluem cinco restaurantes cinco estrelas, 24 restaurantes quatro estrelas e 10 restaurantes recomendados. A lista também faz recomendações de cinco novos spas cinco estrelas e 29 novos spas quatro estrelas. Confira a lista completa dos premiados no site www.forbestravelguide.com/award-winner

Novidades na lista

O Guia classifica estabelecimentos de 50 países das Américas, Europa, Ásia-Pacífico, África e Oriente Médio. Os novos destinos adicionados em 2018 incluem: Abu Dhabi, Amsterdã, Aruba, Chengdu, Dubai, Hokkaido, Jamaica, Kuala Lumpur, Madri, Marrakesh, Okinawa, Panamá, Praga, Sanya e Viena. Em comemoração ao seu 60º ano, a publicação será expandida para 60 países na premiação de 2019.

"Este é um ano muito importante pois comemoramos uma trajetória impressionante de serviços prestados a hotéis e hóspedes", disse Gerard J. Inzerillo, CEO do Guia de Viagens da Forbes. "Somos a fonte mais confiável para os viajantes; por isso, continuamos com a nossa missão de verificar os estabelecimentos de luxo no mundo inteiro. Estamos felizes com a premiação dos vencedores de 2018, uma excelente coleção de hotéis, restaurantes e spas, que oferecem uma forte cultura de serviço. É o maior e mais global grupo de estabelecimentos classificados por estrelas da história da nossa empresa. Parabéns a esses estabelecimentos pela dedicação e excelência de serviço", completou.

Para comemorar os prêmios, os vencedores participarão do evento Verified, The Forbes Travel Guide Luxury Summit no The Beverly Hilton, em Beverly Hills, nos dias 27 e 28 de fevereiro. O evento terá a participação de chefs premiados.

Números de 2018

Os 1.609 vencedores incluem 199 hotéis cinco estrelas, 513 hotéis quatro estrelas e 309 hotéis recomendados. Ao todo são 64 restaurantes cinco estrelas, 171 restaurantes quatro estrelas e 83 restaurantes recomendados. Há também 60 spas cinco estrelas e 210 spas quatro estrelas.

Novos e notáveis

O Oriente Médio estreou com muitos vencedores: quatro hotéis cinco estrelas (Burj Al Arab Jumeirah, em Dubai; Emirates Palace, em Abu Dhabi; Four Seasons Hotel Dubai International Financial Centre; Four Seasons Resort Dubai em Jumeirah Beach), além de 21 hotéis quatro estrelas e seis hotéis recomendados.

O Japão aumentou significativamente o número de premiados. The Ritz-Carlton, Kyoto é o primeiro hotel cinco estrelas da cidade. Os novos hotéis quatro estrelas são: Four Seasons Hotel Kyoto e Suiran, A Luxury Collection Hotel. Kyoto Hotel Okura é um hotel recomendado. Em Tóquio, o Shangri-La Hotel, Tokyo ganhou cinco estrelas. The Capitol Hotel Tokyu e The Prince Gallery Tokyo Kioicho receberam quatro estrelas.

Os hotéis independentes tiveram uma forte participação. Receberam cinco estrelas pela primeira vez: Le Richemond Genève; Magee Homestead, em Wyoming; Meadowood Napa Valley; Nemacolin Woodlands Resort – Falling Rock, na Pensilvânia; e Williamsburg Inn, no Estado da Virgínia.

O Trump Hotels em D.C. e Vancouver também recebeu cinco estrelas, o que não é comum para novos estabelecimentos.

Os novos prêmios ajudam a confirmar o Riviera Nayarit como um destino de luxo, além do The St. Regis Punta Mita Resort, de cinco estrelas, e do Grand Velas Riviera Nayarit, de quatro estrelas.

Estrelas pelo mundo

Um grupo seleto de 13 estabelecimentos recebeu três prêmios cinco estrelas, pelo hotel, restaurante e spa. São eles: Banyan Tree Macau; The Broadmoor em Colorado Springs; The Cloister em Sea Island, Georgia; Fairmont Grand Del Mar em San Diego; The Landmark Mandarin Oriental, em Hong Kong; Mandarin Oriental, em Las Vegas; Mandarin Oriental, em Macau; Meadowood Napa Valley; Montage Laguna Beach; Ocean House em Watch Hill, Rhode Island; The Peninsula Hong Kong; Wynn Las Vegas; e Wynn Palace, Macau.

Cidades com mais hotéis cinco estrelas

As cidades dos Estados Unidos com mais hotéis cinco estrelas são: Nova York (10), Beverly Hills (6), Las Vegas (5) e Miami (5). Em termos globais, Macau recuperou seu título de cidade com mais hotéis cinco estrelas (12). No ano passado, Macau e Paris ficaram empatadas (10). Outras cidades com grande número de hotéis cinco estrelas são: Paris (10), Londres (9) e Hong Kong (8).

Cidades com mais restaurantes cinco estrelas

As cidades dos Estados Unidos com mais restaurantes cinco estrelas são: Nova York (7) e Las Vegas (6). Em termos globais, as cidades com mais restaurantes cinco estrelas são: Macau (12) e Hong Kong (9). A Disney tem seu primeiro restaurante cinco estrelas, Victoria & Albert's, cujas refeições são uma atração do Walt Disney World Resort, em Orlando.

Cidades com mais spas cinco estrelas

Nos Estados Unidos, os estados com mais spas cinco estrelas são: Califórnia (9), Flórida (5) e Nevada (5). O novo spa cinco estrelas na Califórnia é o The Spa, em Rancho Valencia, em San Diego. Luna y Mar, em Los Cabos, e The Spa, em Mandarin Oriental, Guangzhou são os primeiros spas cinco estrelas de suas regiões. Em termos globais, as cidades com mais spas cinco estrelas são: Macau (8), Hong Kong (5), Las Vegas (5) e Shanghai (4).