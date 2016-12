Boa Mesa na Estrada leva qualificação para estabelecimentos de alimentação do Norte/Nordeste

05:45 · 22.12.2016 por Sebrae

Uma iniciativa da empresa Guanabara, que contou com o apoio do Sebrae/CE, está há mais de 10 anos ajudando a qualificar estabelecimentos de alimentação em cidades de seis estados do Nordeste e um do Norte, onde seus ônibus fazem paradas. Este ano, o programa chegou aos estados do Pará, Rio Grande do Norte e Paraíba, onde foi finalizado, após passar, anteriormente, por Ceará, Piauí, Maranhão e Bahia. Desde 2005, mais de 40 estabelecimentos de municípios do interior, destes estados, foram beneficiados com consultorias e 26 receberam certificados.

De acordo com o gerente de marketing da Expresso Guanabara, Rodrigo Mont’Alverne, a ideia de criar o programa Boa Mesa na Estrada surgiu da necessidade de melhorar o padrão dos restaurantes que servem como ponto de parada dos veículos da empresa. “Nas nossas pesquisas de satisfação, os clientes sempre apontavam a estrutura de nossos pontos de parada como deficiente”.

Para buscar mudar esta realidade, segundo ele, a Guanabara procurou a parceria estratégica com o Sebrae, já que os restaurantes envolvidos são empresas de micro e pequeno porte. “Já conhecíamos a experiência exitosa do programa Selo de Qualidade em Serviços desenvolvido pelo Sebrae, em que empresas de alimentação passam por consultorias e são avaliadas por auditores, recebendo as orientações necessárias para melhorar os pontos fracos e promover as mudanças necessárias de forma a atender os rígidos padrões de qualidade do programa”.

De acordo com a gestora de turismo do Sebrae, Evelyne Tabosa, coube à instituição elaborar a metodologia nos mesmos moldes do Selo de Qualidade, adaptando-o à realidade dos restaurantes de estrada. Hoje, o Sebrae acompanha todas as fases do programa. Pioneiro e inovador, o Boa Mesa tornou-se referência em todo o País porque traz resultados imediatos para as empresas participantes e qualifica o transporte rodoviário de passageiros. “O Boa Mesa vem modificando consideravelmente o padrão dos serviços oferecidos, proporcionando mais qualidade e segurança aos clientes durante as viagens de ônibus”, afirmou a gestora.

Segundo ela, o programa é desenvolvido em várias etapas e os empresários dos estabelecimentos participantes recebem orientações e consultorias in loco para uma gestão mais moderna e eficiente, além de serem conscientizados sobre a importância da segurança alimentar, da observação à legislação sanitária vigente e da definição de um padrão mínimo de excelência envolvendo a qualidade da alimentação servida.

Os empreendimentos participantes são posteriormente avaliados e os que atingem os padrões exigidos pelo programa são certificados com o Prêmio Boa Mesa na Estrada, dividido nas categorias I Garfo, II Garfos e III Garfos. O que diferencia uma categoria da outra é basicamente o nível de exigência da qualidade e a quantidade de itens avaliados.

Resultados

De acordo com Rodrigo Mont’Alverne, a grande vantagem do programa é contribuir para a melhoria de toda a cadeia do transporte rodoviário, beneficiando, em primeiro lugar, os usuários, e em consequência os próprios estabelecimentos, gerando renda e desenvolvimento para o interior do Nordeste. Além disso, segundo ele, o programa também propicia um incremento no turismo rodoviário a medida que atende às demandas dos clientes mais exigentes ao garantir a qualidade no atendimento.

“Passados 11 anos de criação do programa é possível constatar que a maioria dos estabelecimentos participantes estão dotados de equipamentos que agregam conforto, como ar-condicionado, TVs com telas de LCD, banheiros limpos, nível elevado de higiene, métodos e procedimentos que prezam pela alimentação segura, entre outros. A Guanabara conseguiu, através do Boa Mesa, transformar a realidade desses empreendimentos, gerando oportunidade de ganho real para os proprietários”, afirmou o gerente.