Berçário dos icebergs é atração na Groenlândia

12:15 · 10.01.2017

Disko Bay, na costa Oeste da Groenlândia é o ponto central do cruzeiro-expedição da Poseidon que parte de Nuuk e termina em Kangerlussuaq. As atrações incluem os famosos e gigantescos icebergs vistos bem de perto, cenários vulcânicos e pequenas aldeias onde vive o povo Iniut com seus cães puxadores de trenós.

Durante a viagem de nove dias, o cenário sempre será extraordinário. Seja no glacial Eqip Sermia ou na montanha Uummannaq, esculpida pela natureza em forma de coração ou no Ilulissat Icefjord, patrimônio mundial da Unesco. Perto dalí fica a cidade de Ilulissat, de onde se pode ver de perto, os icebergs que se desprendem da imensa Eqip Sermia. Juntos, essa imensa massa de gelo altamente cênica, juntamente com o som dramático produzido pela soltura dos icebergs é um espetáculo natural inesquecível.

As excursões já programadas pela Poseidon, sempre com orientação de especialistas que vão a bordo, incluem visitas às aldeias do povo Inuit de antigas tradições e casas coloridas assim como exploração em barcos zodiacs da região dos icebergs assim como praticar caiáqui e fazer caminhadas para fotografar toda essa beleza da Disko Island, a maior da costa oeste da Groenlândia e lar de uma variedade de espécies da baleias

Representada pela Velle, no Brasil, a Poseidon Expeditions está oferecendo essa programação, com saída em 22 de maio, por US$ 3.995,00 por pessoa e nesse valor está incluído o cruzeiro com todas as refeições e mais: voo de Kangerlussuaq a Nuuk, transfer de embarque e desembaque, estação de chá e café 24h, coqueteis de boas vindas e despedida, excursões, seguro para evacuação de emergência, jaquetas térmicas e botas de borracha

Terra do gelo

De beleza incomparável, a Groenlândia é uma nação autônoma que integra o Reino da Dinamarca. Seu território, sempre coberto de gelo, ocupa uma ilha homônima, considerada a maior do mundo (com cerca de 44 mil km de linha de costa), além de outras pequenas ilhas vizinhas.

Mais informações: velle.tur.br