Beach Park é o terceiro parque aquático mais visitado do Brasil

16:10 · 09.06.2017 / atualizado às 17:03

O Beach Park está localizado em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza

Localizado em Aquiraz, no litoral cearense, o Beach Park cresceu 7,6% em visitação e ultrapassou um milhão de entradas, mais exatamente 1,044 milhão em 2016. Com esses números, aparece em terceiro lugar no Brasil entre os parques aquáticos mais visitados do País e em 18º mais visitado do mundo.

No Brasil, o primeiro é o Thermas dos Laranjais , no interior de São Paulo, e segundo, o Hot Park, em Caldas Novas, Goiás. Com esses três empreendimentos, que receberam um total de 4,4 milhões de espectadores, o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos. Esse é resultado de estudo desenvolvido pela Themed Entertainment Association em parceria com a Aecom e leva em conta as estatísticas de 2016.

Quarto parque aquático mais visitado do mundo, o Thermas dos Laranjais, localizado em Olímpia, deve superar, ainda em 2017, a marca de dois milhões de visitantes. Em 2016, teve público recorde de 1,959 milhão, alta de 11,2% se comparado ao ano anterior.

Pertencente ao Grupo Rio Quente, de Caldas Novas (GO), o Hot Park tem uma performance de incremento acima dos 5%. O décimo empreendimento mais visitado do mundo pertence ao Grupo Rio Quente e recebeu de 1,381 milhão de visitantes (+7,2%).

O Chimelong Water Park, em Guangzhou (China), lidera o ranking,com mais de 2,5 milhões de pessoas (+7,9%). Em seguida, vêm Typhoon Lagoon e Blizzard Beach, ambos da Disney, com cerca de 4,3 milhões de ingressos no total.