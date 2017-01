Azul Play é lançado com diversas séries e filmes para ver durante o voo

16:16 · 02.01.2017

A partir desta segunda-feira, dia 2, os passageiros da Azul Linhas Aéreas em voos com o A320neo podem experimentar o Azul Play, sistema de entretenimento gratuito com várias opções de filmes e séries, tanto lançamentos quanto clássicos. Para ter acesso ao conteúdo é necessário que o cliente baixe o app Azul Play no próprio dispositivo móvel antes do voo, acessando as lojas virtuais dos sistemas iOS e Android.

No momento do fechamento de portas da aeronave, os equipamentos devem ser colocados em modo avião, e, na sequência, deve ser acionado apenas a opção WiFi, com a seleção da rede WiFi Azul Play (o serviço de conectividade acessa somente o conteúdo gravado no app). O viajante, então, pode iniciar o aplicativo e aproveitar centenas de horas de conteúdo em seu próprio dispositivo.

“Este novo serviço da Azul trará as mesmas opções de entretenimento encontradas em um voo internacional, por exemplo. São vários filmes e séries que tornarão a Experiência Azul ainda mais especial e servem como um excelente passatempo até a chegada ao destino final”, comenta Abhi Shah, vice-presidente de Receitas da Azul.

A aeronave conta com saídas individuais de energia, o que garante total comodidade para recarregar os dispositivos eletrônicos em caso de necessidade.

O Azul Play oferece filmes como A Era do Gelo: o Big Bang, X-Men: Apocalipse, X-Men: Dias de um futuro esquecido, Batman vs. Superman: A Origem da Justiça, Uma Aventura LEGO, Voando Alto, No Coração do Mar, Perdido em Marte, Festa no Céu, Snoopy e Charlie Brown, Rio e Planeta dos Macacos: O Confronto. Entre as séries disponíveis estão Friends, How I Met Your Mother, Two Broke Girls, The Mentalist, The Big Bang Theory, Gotham, Lie To Me, Once Upon A Time, Scooby-Doo, Jetsons e Flinstones.

O serviço é perfeito principalmente para crianças, que contarão com um amplo leque de opções de animações para distração e entretenimento durante o voo.

Se o passageiro desejar utilizar o serviço de entretenimento em notebooks, é necessário adquirir o Microsoft® Silverlight® browser plug-in e a versão mais atual do Internet Explorer, que deve ser habilitado uma vez antes do voo por meio do site www.voeazul.com.br/azulplay

O Azul Play está acessível até que a TV SKY ao vivo esteja ativa nestas aeronaves.

Mais informações: www.voeazul.com.br