Azul inicia venda de passagens para Paris partindo de Campinas

18:07 · 07.05.2018

os voos para Paris serão operados com aeronaves Airbus A330

A Azul começou a vender nesta segunda-feira, 7, passagens para Paris, em parceria com a companhia aérea francesa Aigle Azul. Os novos voos sairão do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo.

Com o acordo de codeshare, ambas as empresas passam a comercializar bilhetes em seus respectivos canais de vendas. O acordo prevê também a emissão de um único cartão de embarque e despacho de bagagem até o destino final. Os voos da Aigle Azul estão baseados no aeroporto de Orly, em Paris e serão operados com aeronaves Airbus A330, que contam com as classes: Business, Economy Confort e Economy.

“Mais brasileiros terão a oportunidade de conhecer uma das cidades mais famosas do mundo, além de conectar de forma singular quem chega ao Brasil por meio de Campinas a mais de 100 destino”, declarou Abhi Shah, vice-presidente de Receitas da Azul.

O primeiro voo da companhia para a capital francesa está previsto para o dia 5 de julho e, partir do dia 7 de setembro, a empresa passará a operar com quatro frequências semanais, às terças, quintas, sextas e domingos.