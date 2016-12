Azul estreia hoje operação do A320neo entre Recife e Fortaleza

14:15 · 23.12.2016 / atualizado às 14:22

Área interna da nova aeronave da Azul que fará a rota Recife-Fortaleza ( Divulgação )

A Azul Linhas Aéreas estreou nesta sexta-feira, dia 23, a operação com o A320neo entre o Recife e Fortaleza. A aeronave decolou do Aeroporto Internacional do Recife. A bordo, os clientes aproveitaram o conforto dos 174 assentos do A320neo e o tradicional serviço de bordo, com snacks e bebidas à vontade e sem custo adicional.

A Azul operará dois voos diários regulares entre o Recife e Fortaleza – a segunda frequência estreia em 15 de janeiro. Mais 13 cidades terão operação com o A320neo, algumas já iniciadas.

A aeronave de última geração

O primeiro jato Airbus A320neo da companhia pousou no Brasil em outubro. Até o fim de dezembro serão quatro jatos integrados à frota, de um total de 63 pedidos. Na Azul, estas aeronaves cumprirão voos já existentes na malha aérea da companhia para destinos considerados de alta densidade, como São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre e Manaus, além de Salvador. Além disso, o A320neo terá mais poltronas dedicadas a Clientes TudoAzul e Azul Viagens.

O A320neo é o primeiro narrow body da companhia fabricado pela Airbus. Além deste avião, a Azul conta com cinco jatos A330, dedicados, sobretudo, às operações internacionais com destino aos Estados Unidos e à Europa. A família de aeronaves A320neo incorpora as mais recentes tecnologias de motores e sharklets, que, juntos, proporcionam uma economia de combustível de 20% até 2020.

Confira, a seguir, todos os detalhes das operações da Azul com o A320neo entre o Recife e Fortaleza (horários locais):

Mais informações: www.voeazul.com.br