Azul confirma estreia de operações em Buenos Aires para 6 de março

13:05 · 04.01.2017

Azul terá voo diário e sem escalas para Buenos Aires, partindo de Belo Horizonte ( Divulgação/Gol )

A Azul Linhas Aéreas está cada vez mais próxima de Buenos Aires, Argentina. A companhia recebeu aprovação das autoridades aeroportuárias brasileira e argentina para iniciar voos à capital portenha em 6 de março, com uma ligação diária que partirá de Belo Horizonte (MG) às 12h15, com previsão de chegada ao Aeroporto Internacional de Ezeiza, às 15h45. O trecho de volta tem saída diária de Buenos Aires, às 16h25, com chegada à capital mineira prevista para 20h05.

A companhia espera atender aos clientes de todas as regiões do Brasil, uma vez que a Azul tem, na capital mineira, um importante hub, com mais de 40 destinos servidos sem escalas. Os voos serão cumpridos com os jatos Embraer 195, que têm capacidade para até 118 clientes e contam com mais de 40 canais de TV SKY ao vivo (disponível em território brasileiro) em telas individuais. Também a bordo, os passageiros receberão snacks e bebida à vontade, sem custo adicional.

“Com o olhar especial da Azul para as demandas de seus clientes vamos mais uma vez levar os viajantes para onde eles querem ir. Buenos Aires é um dos destinos mais procurados entre os brasileiros, e, com nossa ampla malha aérea em Belo Horizonte, vamos capilarizar esta operação de uma forma jamais vista, fortalecendo nossa malha internacional e oferecendo a melhor experiência para quem utiliza nossos serviços”, afirma Antonoaldo Neves, presidente da Azul.

Buenos Aires será a sétima base internacional da Azul – as demais são Fort Lauderdale/Miami, Orlando, Lisboa, Montevidéu e Caiena. Já foram solicitados voos para Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), com previsão de início também em 7 de março.

O destino

Buenos Aires é a capital e maior cidade da Argentina, além de ser a segunda maior área metropolitana da América do Sul, depois da Grande São Paulo. Ela está localizada na costa ocidental do Rio da Prata, na costa sudeste do continente. A Grande Buenos Aires também inclui vários distritos da província de Buenos Aires, que constitui a terceira maior aglomeração urbana da América Latina, com uma população de cerca de 13 milhões de pessoas. Buenos Aires é um dos mais importantes destinos turísticos do mundo, é conhecida por sua arquitetura de estilo europeu e por sua rica vida cultural, com a maior concentração de teatros do mundo.

Mais informações: www.voeazul.com.br