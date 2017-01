Azul anuncia voos exclusivos para Jericoacoara saindo de Recife

12:40 · 09.01.2017 / atualizado às 15:16

Um dos principais cartões-postais de Jericoacoara é a Pedra Furada, um arco natural de quase cinco metros de altura ( Divulgação )

A Azul Linhas Aéreas anunciou nesta segunda-feira (9) que pretende iniciar operações exclusivas em Jericoacoara, um dos destinos litorâneos mais paradisíacos do Brasil, no Ceará, a partir do dia 7 de abril. A companhia espera ofertar quatro frequências semanais com saída do Recife, e a conectividade a partir da capital pernambucana, de São Paulo (Viracopos e Guarulhos) e Belo Horizonte permitirá a clientes de várias regiões do país e do exterior chegar rapidamente à nova base doméstica da empresa. Os voos serão cumpridos com o jato Embraer 195, de 118 assentos.

A aeronave decolará do Recife às quartas-feiras, sextas-feiras, aos sábados e aos domingos por volta de 13h e pousará em Jericoacoara às 14h35. O voo de volta partirá às 15h, com chegada à capital pernambucana às 16h40. Entre 1º e 31 de julho, já prevendo o acréscimo de demanda para a alta temporada, a Azul operará voos também às segundas-feiras, nos mesmos horários.

“Este é um momento muito especial para a companhia, com a pretensão de iniciar voos para um dos locais mais concorridos turisticamente e paradisíacos do Brasil. Com a nossa malha em Recife, conectada a mais de 20 destinos diretos e o novíssimo aeroporto de Jericoacoara vamos encurtar as viagens dos turistas que vão a Jeri, que hoje podem durar cerca de quatro horas, no trajeto mais usual via Fortaleza, para cerca de uma hora e meia a partir de Recife”, comenta Daniel Tkacz, diretor de Planejamento de Malha da Azul.

As conexões beneficiarão clientes de várias regiões do Brasil, graças à amplitude da malha em São Paulo (Viracopos e Guarulhos) e Belo Horizonte, que contam com voos diretos para o Recife e que casarão perfeitamente com as ligações para Jericoacoara. Também serão beneficiados quem parte de Fortaleza, Natal, Aracaju, Maceió, Salvador e Goiânia, cujos horários de pouso no Recife proporcionarão conexões rápidas para o novo destino da empresa. Veja os horários:

Tarifas

A intenção da Azul de voar para Jericoacoara passa por aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) – as tarifas serão anunciadas somente depois da validação da operação pelo órgão regulador, momento em que também tem início a venda de passagens.

O destino – Jericoacoara, ou simplesmente Jeri, é um vilarejo litorâneo localizado no oeste do Ceará, antigamente habitado exclusivamente por pescadores. O local, considerado paradisíaco pela maioria dos turistas, foi construído entre dunas, em uma região onde o vento refrescante atrai inúmeros praticantes de windsurfe e kitesurfe. As ruas são cobertas de areia, sem asfalto, e o mar oferece um tom verde que atrai banhistas a todos os momentos.

A fama de Jericoacoara surgiu em 1994, quando o jornal norte-americano Washington Post incluiu o local como uma das dez praias mais belas do mundo. Hoje em dia, o vilarejo atrai tanto brasileiros quanto estrangeiros, e comumente é colocado por diversos rankings como uma região a ser obrigatoriamente visitada no Brasil.

Um dos principais cartões-postais de Jericoacoara é a Pedra Furada, um arco natural de quase cinco metros de altura. O local é perfeito para contemplação do pôr do sol, principalmente entre junho e agosto. Outro ponto ideal para isso é a Duna do pôr do sol, na praia principal.

Atualmente, a maioria dos turistas desembarca em Fortaleza e leva cerca de quatro horas, via terrestre, para chegar a Jericoacoara.

Mais informações: www.voeazul.com.br