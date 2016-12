Austrália investe no turismo ecológico e sofisticação dos resorts

12:41 · 30.12.2016

Turistas brasileiros que desejarem sair do país nesse verão têm uma ótima oportunidade do outro lado do mundo, nas paradisíacas ilhas na Grande Barreira de Corais da Austrália. Heron Island e Lizard Island proporcionam uma paradisíaca viagem para as mais belas paisagens marinhas, sendo um dos melhores lugares do mundo para mergulho. Entre os meses de novembro e março, os turistas podem aproveitar para fazer um passeio inesquecível com tartarugas nativas.

As duas ilhas são destinos que unem requinte e sofisticação dos resorts e uma biodiversidade natural de ‘cair o queixo’ em áreas praticamente intocadas pelo homem.

Especialmente nos próximos meses a natureza reserva uma experiência incrível para os visitantes do local, a temporada anual de desova das tartarugas. Entre novembro e março, especialmente as tartarugas-cabeçudas migram de diversos lugares do continente e do mundo para fazer os seus ninhos nas areias das praias da Grande Barreira de Corais da Austrália. Todos os passeios são feitos de forma a não interferir no ciclo dos animais, preservando ao máximo a natureza.

Neste cenário perfeito, Lizard Island Resort é uma experiência única que alia as intensas e gratificantes paisagens da ilha australiana com o requinte e a sofisticação de um dos 10 melhores resorts do mundo em qualidade de serviço, segundo votação entre os leitores da conceituada revista Travel & Leisure em 2013.

Nele, os turistas encontram serviços impecáveis e atrações que vão muito além de contemplar o belo cenário, principalmente para os amantes de mergulho – uma tentação para novas experiências.

Na ilha, a vegetação do interior contrasta singularmente com as 24 praias do entorno, cada um com sua singularidade. A “turtle beach” é frequentada por muitas tartarugas marinhas, enquanto em outra praia o destaque vai para a imensa variedade de cores e formas das estrelas-do-mar, sendo muitas as opções para o snorkel. Em comum, elas possuem as praias de areia branca e águas de cor azul turquesa, fazendo do local o refúgio perfeito para se ‘desligar do mundo’.

Entre as atividades gratuitas estão caminhadas pela ilha e trilhas naturais, tênis, fitness center, passeios de catamarãs, caiaques, botes motorizados e equipamentos e aulas de snorkeling. Já as com custo adicional são: passeios de barco com fundo de vidro, tour à Estação de Pesquisa da ilha, viagens de mergulho e snorkeling ao recife local, interno ou em alto mar, aula de mergulho com vagas limitadas, mergulho ou pesca esportiva no MV Fascination e cruzeiro com queijos e vinhos ao por do sol.

Para apreciar um dos mais belos espetáculos da vida selvagem, o Heron Island Resort criou o pacote especial Turtle Season Escape para turistas observarem as tartarugas e desfrutarem da biodiversidade das ilhas e dos serviços impecáveis. Com diárias a partir de US$ 597 por pessoa em Turtle Room, estão incluídas as refeições, aluguel de snorkel, transfer de barco a partir de Gladstone e US$ 50 de crédito no resort por dia.

As famílias que desejarem levar os filhos pequenos para esse pedaço do paraíso no Heron Island Resort têm algumas facilidades durante as férias de verão: para crianças com até 12 anos, se alocadas no mesmo quarto dos pais, há cortesia de hospedagem e alimentação.

Os resorts

Localizada em Queensland a 72 quilômetros da Costa de Capricórnio (Capricorn Coast), Heron Island é considerada Patrimônio Natural da Humanidade e um dos mais impressionantes destinos para a prática de snorkeling. Um dos grandes atrativos, além da riquíssima e colorida biodiversidade marinha, animal e terrestre, é a possibilidade de mergulhos relativamente superficiais, com 15 a 35 metros.

As águas de Heron Island concentram cerca de 60% das 1,5 mil espécies de peixes que habitam os mares, atraindo mergulhadores de todo o mundo. Além disso, é berço de Estações de Pesquisas da Universidade de Queensland onde hospedes do resort são convidados a aprender mais sobre o ecossistema marinho local. Jacques Cousteau nomeou a ilha um dos 10 melhores lugares do Planeta para mergulho.

Os turistas brasileiros que desejarem desfrutar destes destinos na Austrália podem procurar as principais operadoras de viagem de luxo do País que oferecem pacotes de acordo com a necessidade de cada viajante.

Com apenas 40 quartos, Lizard Island destaca suas mais charmosas e exclusivas acomodações: The Vila. Com duas suítes que somam 154 m² e recentemente reformada, a área possui sala de estar e uma varanda com vista para o belo mar da Barreira e Corais. Os hóspedes da Villa podem usufruir diariamente de espumantes e canapés servidos durante o pôr do sol, uma cesta de frutas de boas vindas e piscina privativa de 8 metros. O acesso à ilha é feito exclusivamente por avião particular, com saída do Aeroporto de Cairns, localizado a 240 km.

Outras atividades em destaque são os piqueniques e jantares românticos na praia e o cruzeiro ao pôr-do-sol, com frutas, queijos e champanhe – programas perfeitos para casais em lua de mel que procuram descanso e atendimento de excelência, num local paradisíaco e reservado.

Mais informações: www.lizardisland.com.au e www.heronisland.com