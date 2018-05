Árvores gigantes são atração na Califórnia

14:26 · 03.05.2018

Se estiver de viagem para a Califórnia, prepare-se para ver gigantes seculares. Estamos falando de árvores, as mais altas do mundo. O estado norte-americano tem reservas naturais e parques florestais onde os visitantes podem admirar as sequoias costeiras, algumas chegando a mais de 107 metros de altura (e ainda em crescimento).

As árvores gigantes crescem em uma estreita faixa do litoral que vai de Big Sur até a fronteira com o Oregon. No lado oeste de Sierra Nevada, há exemplares com troncos que medem mais de 9 metros de diâmetro. Algumas começaram como mudas a cerca de 3.500 anos. Eis onde você pode encontrá-las.

Parque Nacional Redwoods

O visitante se sentirá muito pequeno perto dessas sequoias gigantes alinhadas lado a lado como arranha céus. A dica é começar o passeio no centro de visitantes Thomas H. Kuchel que reúne inúmeras exposições e informações sobre a preservação. Para quem quiser fazer uma caminhada entre as árvores a sugestão é a trilha Lady Bird Johnson Grove loop com 2 Km percorridos entre a floresta.

Muir Woods

Esse bosque pertinho de San Francisco é uma área de proteção às sequoias que sobreviveram ao corte na região desmatada por madeireiros no final do século 19. Mesmo nos dias agitados do verão, o passeio costuma ser calmo, principalmente para quem chega pela manhã. Também é possível participar de atividades no parque como uma caminhada guiada pelos bosques ao anoitecer.

Parque Estadual Julia Pfeiffer Burns

Uma das atrações é a trilha Ewoldsen Trail, um percurso de 3 Km onde se encontram sequoias gigantes e arbustos espinhosos. Mas a beleza do parque não acaba aí, a McWay Falls é uma cachoeira que dá no mar e forma uma paisagem impressionante, uma trilha de menos de 1 quilômetro (ida e volta) te leva até o topo.

Avenida dos Gigantes

O trecho da rodovia US 101 é marcado pelas sequoias gigantes que formam uma moldura para a estrada. Alguns dos 56 Km da rota passam pela área protegida do Parque Estadual Humboldt Redwoods. Ao longo do caminho o viajante encontrará outras surpresas, como as casas da pequena cidade de Scotia, que já foi "cidade-empresa" de uma madeireira local.

Parques Nacionais Sequoia e Kings Canyon

Além das árvores enormes os parques adjacentes, Sequoia e Kings Canyon, reservam ao visitante paisagens montanhosas, cânions e rios. Dentro das fronteiras da área está o Mount Whitney, considerado o ponto mais alto dos Estados Unidos, com 4.417 metros de altitude, e o Kings River Canyon, um dos cânions mais profundos da América do Norte. Mas, para quem está em busca de árvores gigantes, o principal destaque dos parques é a General Sherman Tree, a maior de todas as árvores gigantes da Califórnia, com seus 84 metros de altura e 31 de diâmetro.