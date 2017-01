Aquário Recifal é inaugurado em Porto Seguro

14:00 · 27.01.2017

No aquário, é possível conhecer corais, anêmonas, peixes e outros seres marinhos ( Divulgação )

Conhecer o que são os recifes de coral e como vivem os corais que ocorrem no Sul da Bahia. Com essa proposta educativa, o Projeto Coral Vivo acaba de abrir um aquário recifal no Arraial d’Ajuda Eco Parque, em Porto Seguro (BA). Nele, é possível reconhecer corais, anêmonas, peixes e outros seres marinhos, com a ajuda de placas informativas, que têm imagens, nomes comuns e científicos das espécies.

“Mais do que apresentar um pedacinho do mar da Bahia, o Aquário Recifal do Coral Vivo mostra todas as etapas de maturação do ambiente até começar a surgir o sistema recifal”, explica a bióloga marinha Débora Pires, coordenadora de Comunicação do Projeto Coral Vivo.

Segundo o biólogo marinho Clovis Castro, coordenador Geral do Projeto Coral Vivo, o Sul da Bahia é a área de maior biodiversidade marinha do Atlântico Sul e recebe inúmeros turistas, tornando esse tipo de informação essencial para a conservação e uso sustentável. O equipamento e toda sua estruturação foram feitos com o patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. O acesso é sem custos adicionais para o público do parque aquático e gratuito para visitas escolares pré-agendadas.

O aquário tem 12 mil litros, e osorganismos estão sob constante cuidado dos biólogos e da equipe preparada. Grupos escolares e universitários do Sul da Bahia poderão agendar visitas monitoradas e gratuitas em horários especiais. A animação “Evolução da Vida em um Aquário Recifal” explica como ocorre cada fase e abre a visita monitorada sobre como começa a vida nos recifes de coral.

Projeto

Com sede no Museu Nacional/UFRJ, o Projeto Coral Vivo trabalha com pesquisa, educação, comunicação e políticas públicas para a conservação e o uso sustentável dos ambientes recifais do Brasil.

Tem base em Arraial d’Ajuda, Sul da Bahia – região de maior biodiversidade marinha do Atlântico Sul. As ações do Coral Vivo são viabilizadas pelo patrocínio do Arraial d’Ajuda Eco Parque, e realizadas pela Associação Amigos do Museu Nacional (Samn) e pelo Instituto Coral Vivo (ICV). Faz parte da Rede Biomar, que inclui também os projetos Albatroz, Baleia Jubarte, Golfinho Rotador e Tamar, que são patrocinados pela Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

SERVIÇO:

Aquário Recifal do Coral Vivo no Arraial d’Ajuda Eco Parque - Nos dias de funcionamento do Eco Parque, das 10h às 17h, exceto às segundas-feiras, quando fecha para manutenção. Sem custo adicional para os visitantes do parque aquático.

Ingresso do parque aquático Arraial d’Ajuda Eco Parque: adulto R$ 120, idoso e criança com altura entre 1m a 1,3m R$ 70, criança com menos de 1m tem entrada gratuita (valores válidos até 31 de dezembro de 2017).

Veja dias e horários de funcionamento do Arraial d’Ajuda Eco Parque no link:http://www.arraialecoparque.com.br/calendario/index.html

Endereço: Estrada da Balsa, Km 4,5, Arraial d'Ajuda, Porto Seguro (BA).

Visitas monitoradas para grupos escolares e universitários: (gratuitas em horários especiais): marcações devem ser feitas com antecedência pelo telefone: (73) 3575-2319.