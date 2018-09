AquaRio abre novo recinto com animais da Ilha da Trindade

15:20 · 18.09.2018

Animais marinhos encontrados na Ilha da Trindade (ES) são as novas atrações do Aquário Marinho do Rio de Janeiro (AquaRio). Em parceria com a Marinha, biólogos do equipamento carioca embarcaram em expedição e trouxeram peixes da ilha para estudo. O recinto agora está aberto à visitação.

Para encanto dos apreciadores e conservacionistas do ecossistema marinho, o AquaRio acaba de abrir à visitação um novo recinto com espécies importantes da Ilha da Trindade, que fica a 1.200 quilômetros da costa brasileira e é considerada uma das maiores reservas marinhas do Atlântico.

No início de junho, um grupo de biólogos do AquaRio e da Universidade Federal do Rio de Janeiro - comandados pelo diretor-presidente da instituição, o biólogo marinho Marcelo Szpilman - embarcou em expedição a bordo do navio Patrulha Amazonas, da Marinha do Brasil, com destino à Ilha da Trindade. Após três dias de navegação, a expedição chegou ao destino para três dias de estudos e capturas. Ao retornarem, trouxeram exemplares para o novo recinto que os visitantes poderão conhecer.

"Será a primeira vez que um aquário receberá peixes da Ilha da Trindade que, além da exposição ao público, poderão ser estudados fora de seu ambiente natural. Faremos pesquisas sobre comportamento, alimentação, crescimento e reprodução desses animais. Também serão feitos importantes estudos de ecotoxicologia para analisar o potencial de contaminação dos peixes locais por metais pesados descartados no continente. Além disso, os visitantes terão a oportunidade de conhecer um pouco sobre a ilha e seus segredos, sobre o motivo da Marinha do Brasil ter um posto oceanográfico no local e sobre a fauna marinha encontrada na ilha", explica Marcelo Szpilman.

Espécies excóticas

Peixes como o Cangulo-negro ou Purfa (Melichthys niger) e a Garoupeta (Cephalopholis fulva), muito comuns em Trindade, dividirão espaço com outros animais, como Donzela (Stegastes pictus), Gobi-limpador (Elacatinus fígaro), Bodião Rufus (Bodianus rufus), Bodião Pulchelus (Bodianus pulchellus) , Apogon (Apogon americanos), Jaguareçá (Holocentrus ascensionais), Moreia Banana (Gymnothorax miliaris), Bodião Sabonete (Halichoeres poeyi) e o Peixe-Cofre (Acanthostracion polygonius). Todos ficarão ambientados em águas com temperaturas amenas, que variam entre 25 e 26 graus.

Ilha isolada

Protegida permanentemente pela Marinha, a Ilha da Trindade não tem moradores fixos e recebe pesquisadores de diversas áreas de conhecimento para estudos e pesquisas. Graças ao isolamento geográfico, abriga hoje espécies únicas, como o Petrel-de-trindade ou Grazina-de-Trindade (Pterodroma arminjoniana), ave marinha que só desova na ilha e cerca de 140 espécies de peixes recifais, dentre elas, seis endêmicas.