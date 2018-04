Alagoas terá trem turístico em homenagem a Graciliano Ramos

12:02 · 26.04.2018 / atualizado às 12:03

Cidade onde Graciliano Ramos nasceu, Quebrangulo faz parte da antiga "Zona da Mata" de Alagoas

O primeiro trem turístico do Nordeste vai ligar a cidade de Quebrangulo, cidade natal de Graciliano Ramos, autor de "Vidas Secas", a Palmeiras dos Índios, onde o escritor viveu por pelo menos dez anos e foi eleito prefeito, em 1927. Ambas ficam a uma hora e meia de Maceió, capital de Alagoas.

Lançado em 2003, o projeto - com custo previsto de R$ 7 milhões - foi interrompido depois de uma enchente no local, em 2010. Com as obras retomadas, a previsão é que os 28 quilômetros de ferrovia sejam inaugurados em dezembro deste ano. A rota contará com duas locomotivas, uma a vapor e outra a diesel, com capacidade para 80 pessoas cada. O preço dos ingressos ainda não foi definido.

Segundo o idealizador do projeto, David Maia, a ideia é aproveitar atrações culturais já existentes em torno da vida do escritor, como os museus dedicados à vida dele nas duas cidades. Os turistas também poderão visitar a aldeia dos Xucuru-Kariri e acompanhar a produção artesanal de rapadura, produto típico da região.