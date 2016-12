Airbus planeja revolucionar o conceito de voo com cabines modulares

14:57 · 26.12.2016

Poltronas apertadas, corredores com pouco espaço e viagens maçantes. Se depender da maior fabricante europeia de aeronaves, a Airbus, em no máximo 20 anos, viajar de avião será sinônimo de relax e diversão.

Essa revolução atende pelo nome "Transpose”. O projeto que está em andamento no Vale do Silício, nos Estados Unidos, prevê que as companhias aéreas tenham a liberdade de customizar as aeronaves em cada voo realizado, em um sistema tecnológico de módulos de cabine.

A empresa francesa revelou imagens com detalhes do que será o futuro das cabines das aeronaves. Se as companhias aéreas adotarem a tendência, haverá uma revolução sem precedentes na aviação mundial.

Para começar, as aeronaves da Airbus, no futuro terão suas fileiras de assentos substituídas por academias, restaurantes, bares, áreas para o divertimento das crianças e até um spa. O princípio é transformar o voo na primeira etapa de lazer de uma viagem.

Com o conceito “Transpose”, a companhia poderia trocar os módulos da cabine entre um voo e outro, o que facilitaria diretamente a limpeza e o bem-estar dos passageiros. O lado negativo é que, por conta da estrutura modular, o avião não teria janelas.

O sistema modular não é propriamente uma novidade. Na verdade, ele já é bem conhecido das operações de carga, mas nunca foi testado no transporte de passageiros.

Preços e parcerias

Se o futurismo encanta por um lado, o preço das viagens poderia assustar. Afinal, a primeira classe, com serviços diferenciados, é reservada a uma parcela mínima dos passageiros.

Para tornar o "Tranpose" viável a idéia da Airbus é oferecer essas aeronaves com interior modulável a companhias aéreas ou parceiros e anunciantes que buscam formas de realizar promoções inusitadas de suas marcas e produtos. Assim, módulos inteiros poderiam ser patrocinados para ajudar a diminuir a diferença de preço.

“O que torna a Transpose diferente é que não exigimos um tipo completamente novo de aeronave ou o redesenho fundamental da infra-estrutura aeroportuária”, disse Jason Chua, diretor da Airbus responsável pelo projeto, em entrevista ao AviationWeek. Sobre a ausência de janelas, frisou que esse detalhe será contornado com um sistema de iluminação por LEDs. Segundo o executivo, os testes em voo devem acontecer até 2019