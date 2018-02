Airbnb anuncia novas categorias que incluem pousadas e hotéis boutique

18:32 · 22.02.2018 / atualizado às 19:28 por Marlyana Lima - Editora

O co-fundador e CEO do Airbnb, Brian Chesky, anunciou uma série de mudanças para potencializar o alcance da plataforma ( Divulgação/Aibnb )

Novas categorias de acomodações, que incluem pousadas e hotéis boutique estão entre os lançamentos, anunciados em escala mundial, na tarde desta quinta-feira (22), pelo CEO e co-fundador do Airbnb, Brian Chescky. Um serviço de luxo e programa de fidelidade para hóspedes também fazem parte das novidades.

Novos tipos de propriedades, novas categorias de padrão, coleções e programa de reconhecimento para a comunidade Airbnb são as novidades apresentadas pela plataforma de acomodação que planeja alcancar a marca de mais de 1 bilhão de hóspedes por ano até 2028.

Atualmente com 4,5 milhões de lugares para hospedagem, em 81 mil cidades, o Airbnb foi fundado, há dez anos atrás, por Brian Chesky e Joe Gebbia. Os dois inflaram três colchões de ar em seu apartamento, em São Francisco, nos EUA, e deram início ao que se converteu em um fenômeno mundial de viagens. desde então, os anfitriões do Airbnb receberam mais de US$ 41 bilhões em renda extra com mais de 300 milhões de pessoas hospedadas.

Mudanças

Projetando uma forte expansão da comunidade de anfitriões para os próximos dez anos, o Airbnb apresentou um novo plano para sua principal vertente, a “Homes”. A idéia é transformar ainda mais o perfil de hospedagens mundo afora. Os hóspedes passarão a contar com quatro novos tipos de propriedades: Casas de Férias, Casas Únicas, Pousadas e Hotéis Boutique (além das já existentes Lugar Inteiro, Quarto Inteiro e Quarto Compartilhado).

A plataforma terá ainda novas categorias de padrão - Airbnb Plus e Beyond by Airbnb e um quadro de hospedagens chamado "Coleções Airbnb", para que o visitante escolha casas sob medida de acordo com a ocasião. Outra novidade anunciada é o investimento na comunidade com incrementos ao programa de Superhost e um novo programa de fidelidade para hóspedes, que será lançado ainda este ano.

Durante a apresentação dos novos formatos, Brian Chesky disse que “há dez anos nem imaginávamos no que o Airbnb se tornaria. As pessoas achavam que estranhos hospedados na casa uns dos outros era uma ideia maluca. Hoje, milhões de pessoas fazem exatamente isso a cada noite. Mas queremos ir além e apoiar e expandir nossa comunidade para que, nos próximos dez anos, mais de 1 bilhão de pessoas por ano possam ter os benefícios das viagens mágicas proporcionadas pelo Airbnb”.

Novos tipos de propriedades

Segundo o executivo, a comunidade de anfitriões do Airbnb é ampla e diversa, com mais de 4,5 milhões de opções de acomodações ao redor do mundo. Ele reforçou que, com o passar dos anos, o tipo de propriedade se tornou incrivelmente diversificado, desde casas na árvore até hotéis boutique, mas ainda só é possível navegar em apenas três tipos de anúncios - Quarto Compartilhado, Quarto Privativo e Lugar Inteiro. Isso faz com que seja mais difícil para que os anfitriões se destaquem e os hóspedes encontrem o que estão procurando.

Para melhorar a ferramenta, o Airbnb adicionará quatro novos tipos de anúncios em sua plataforma. Brian explica que ampliação das categorias - incluindo as Casas de Férias, Casas Únicas, Pousadas e Hotéis Boutique - dará mais opções aos hóspedes, trará mais transparência com relação aos tipos de acomodações disponíveis e ajudará os anfitriões a ressaltar os aspectos únicos de suas propriedades que melhor atendem as preferências dos viajantes.

Como funcionará

A partir de hoje, o Airbnb disponibiliza aos anfitriões ferramentas de categorização com um nível inédito de detalhamento para alocar as propriedades entre os sete tipos e permitindo buscas mais sofisticadas, nas quais qualquer viajante poderá encontrar o lugar e anfitrião mais adequado. Os sete tipos de propriedades, entretanto, só poderão ser visualizados pelos hóspedes a partir do meio do ano.

Coleções

Inicialmente para os viajantes desacompanhados, a plataforma viu surgiu novos nichos. Com o passar dos anos, milhões passaram a buscar acomodações adequadas a todos os tipos de viagem, desde famílias que procuram espaço extra e um lugar para cozinhar, a aventureiros que buscam um retiro fora do comum.

Para atender as necessidades de diferentes viajantes, o Airbnb anunciou as "Coleções" - casas perfeitas para cada ocasião. As categorias "Airbnb para Famílias" e "Airbnb para Trabalho" já estão disponíveis para os usuários. As Coleções "Conhecer Pessoas", "Casamento", "Lua de Mel", "Viagem em Grupo" e "Jantar Especial" entrarão na plataforma ainda este ano.

Categoria Plus

Para ampliar o apelo da plataforma e reconhecer os anfitriões que se superam na hospitalidade, a plataforma apresentou uma nova categoria de acomodações com qualidade e conforto verificados pessoalmente. Com 2 mil anúncios em 13 cidades já disponíveis para reserva, o Airbnb Plus foi desenvolvido para hóspedes que buscam acomodações lindas, anfitriões excepcionais e tranquilidade. nesse caso, as casas são inspecionadas e verificadas em uma lista com mais de 100 itens, entre eles limpeza, conforto e design. Os anfitriões selecionados serão beneficiados com posição privilegiada para seu anúncio, serviços para o imóvel como consultoria de design e fotografia especializada e suporte dedicado.

Luxo

Dando sequência à aquisição da empresa Luxury Retreats no ano passado, o Airbnb agora antecipa um novo patamar em viagens - o "Beyond by Airbnb". Com lançamento previsto para os próximos meses, oferecerá viagens personalizadas, incluindo algumas das melhores casas do mundo, experiências customizadas e hospitalidade de alto nível.

Fidelização

A plataforma já reconhece seus anfitriões mais destacados por meio do programa de Superhosts, que atualmente inclui 400 mil membros pelo mundo. No anúncio de hoje, o Airbnb confirmou a expansão do programa para 14 benefícios, incluindo melhor exposição, URLs customizadas e facilidades exclusivas em produtos para suas casas.

Ainda este ano o Airbnb passará também a reconhecer seus melhores hóspedes, com um novo programa de fidelidade, que oferecerá benefícios em todos os processos da viagem. A partir do meio do ano, o programa de Superguests será oferecido a um piloto de 10 mil hóspedes e será ampliado a toda a comunidade até o fim do ano.