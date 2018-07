Air France inaugura nova Sala Vip no aeroporto de Paris

15:57 · 16.07.2018

Depois de apostar alto no potencial do mercado brasileiro, com a instalação do Hub no Ceará, a Air France segue investindo pesado para conquistar mais e mais passageiros em todo o mundo. A novidade agora é a sua nova Sala Vip, um Business Lounge completo, localizado no Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris.

Com área total de 3.200 m² e capacidade para receber até 540 clientes, o espaço foi redesenhado para oferecer novos recursos e mais conforto aos passageiros. Entre eles, destaque para o "Le Balcon", um espaço exclusivo criado pelo designer Mathieu Lehanneur. Com arquitetura única e acolhedora, o bar tem uma incrível estrutura curva abrigada sob um imenso teto dourado de espelhos. Há também a "Mesa Gourmet", uma área de alimentação onde um chef prepara o prato do dia na frente dos clientes.

No lounge, os passageiros conseguem se movimentar facilmente graças a um mapa interativo na entrada, onde podem procurar por todos os serviços disponíveis, dependendo de quanto tempo têm disponível no terminal.

No coração do "Le Balcon", todas as noites, das 19h às 21h, a companhia oferece uma seleção de coquetéis especialmente criados pelo barman chefe do Hotel Lancaster, em Paris.

Os clientes poderão experimentar o exclusivo "Un air de Paris", coquetel especialmente desenvolvido para a Air France, onde o champanhe brilha como a Torre Eiffel e o Cointreau "abre as portas" dos Jardins des Tuileries com suas notas de laranja e conhaque, reforçadas por algumas gotas de limão.

Os clientes também poderão experimentar o coquetel de "Destino do Mês", inspirado nos sabores de alguma cidade lendária que integra a malha da empresa aérea. A cada mês, um novo destino: Xangai, Joanesburgo, Nova York, Tóquio...

Já a exclusiva área de jantar "Mesa Gourmet", projetada no espírito de uma brasserie parisiense moderna, tem cozinha aberta onde um chef prepara saborosos pratos quentes, adicionando o toque final na frente do cliente.

Uma oferta de self-service convida a descobrir sabores sazonais quentes e frios para todos os gostos, com pratos quentes, saladas e doces. A seleção de vinhos e champagnes projetados por Paolo Basso, já eleito o melhor sommelier do mundo, também está disponível.

Bem-Estar

Comer e beber bem não são os únicos luxos da Sala Vip. Há uma área de "relaxamento instantâneo" equipadas com espreguiçadeiras ou mini-suites. Além disso, um bar de desintoxicação para relaxar, oferece produtos orgânicos de detox do Palais des Thés.

Outro espaço que deve fazer sucesso é o Spa Clarins dedicado a tratamentos faciais com duas cabines privativas, onde os hóspedes podem aproveitar toda a experiência das esteticistas da grife de cosméticos. Há também duas saunas privadas para se refrescar entre os voos e grandes e luxuosos chuveiros.

Quem gosta de tranquilidade certamente vai gostar do "Le Club", um espaço privado para passar um tempo sozinho ou conhecer outras pessoas em um ambiente amigável. O "Le Petit Salon" foi feito sob medida para se desconectar em um lugar onde a calma reina e os smartphones são silenciados.

Na área "At Your Service", o cliente conta com serviço de conciérge para ajudar a reservar um chuveiro ou sauna dentro do lounge, ou até mesmo trocar seu assento no voo.

Kids

A área infantil foi especialmente criada para crianças dos 4 aos 12 anos que poderão usar dois Sony PS4s com novos jogos exclusivos. Também podem colocar sua criatividade, memória e reflexos para trabalhar com a mesa de toque TablePlay by Novotel.