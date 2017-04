Águas de março encantam turistas na Serra de Baturité

04:43 · 06.04.2017 por Sebrae

As chuvas que têm caído no Maciço de Baturité este ano estão ajudando a revitalizar um dos importantes atrativos da região: as cachoeiras. São as águas de março transformando a paisagem em um verdadeiro espetáculo do qual faz parte, ainda, lagos e riachos que cortam a mata em trilhas com flores, pássaros e paisagens magníficas. A chegada das chuvas, aliada ao microclima da região, onde comumente encontramos uma temperatura em torno de 15ºC à noite, podendo baixar ainda mais dependendo da altitude e exposição aos ventos, torna o ambiente mais agradável para a prática de atividades ao ar livre.

A serra úmida, com suas trilhas e mirantes, vem se tornando referência para o turismo ecológico e de aventura, como trekking, cascading – prática do rapel em cachoeiras, camping e mountain bike. Além disso, guias locais como o condutor André Mendes da Silva, que possui uma década de experiência em atividades de aventura, oferecem acompanhamento no percurso das principais rotas ecológicas nos municípios de Baturité, Guaramiranga e Pacoti, em trilhas como a da Casa da Caridade, da Cachoeira São Pedro e São Paulo e a trilha da Cachoeira da Veada. Todas são ótimos exemplos das águas, ar puro e muito verde que podem ser encontrados no Maciço.

Nestes passeios, a quantidade de orquídeas de formatos e cores variadas também é um atrativo à parte para os visitantes. Outra atração é a paisagem observada de alguns mirantes, especialmente da Casa da Caridade – trilha partindo do Mosteiro dos Jesuítas em Baturité, de onde se pode ver parte da serra e do sertão. Nesta caminhada, o visitante encontra diversas espécies da flora conhecidos pelo uso medicinal, além de frutos que proporcionam bons sucos ou mesmo a degustação in natura.

De acordo com a articuladora do Sebrae/CE na região do Maciço, Fabiana Gizelle, a Casa da Caridade é um dos melhores locais para observação da serra. De lá, descortinam-se belas paisagens do sertão, havendo ainda a possibilidade de fazer rapel na pedra que forma o mirante. Já a Cachoeira de São Pedro e São Paulo, segundo ela, é outro espetáculo que oferece também ambiente ideal para banhos. O percurso de ida e volta dura aproximadamente duas horas de caminhada.

Partindo de Guaramiranga, outra alternativa para um passeio memorável é a Cachoeira da Veada, porém sua sequência de aclives e declives bem acentuados e travessias de rio exigem um cuidado extra. Mas a grande quantidade de orquídeas, bromélias e outras flores de colorido exuberante são um atrativo especial desta trilha, e junto com a linda vista da chegada à cachoeira faz todo o esforço valer a pena. Quem escolhe fazer o passeio a partir de Pacoti ainda ganha a possibilidade de um excelente banho.

Para a prática de todas estas atividades, Fabiana aconselha que o ideal é os trilheiros procurarem a ajuda de profissionais habilitados. “O acompanhamento de guias locais e o uso de roupas adequadas são fundamentais para a segurança e um passeio inesquecível”. Segundo ela, também é importante que os empresários dos equipamentos turísticos da região busquem cada vez mais se qualificarem, tornando-se aptos a atender adequadamente à demanda crescente de visitantes.

Rota do Café

Além de conhecer as belezas proporcionadas pela chegada das águas, os visitantes do Maciço podem ainda desfrutar de um outro importante atrativo da região - a Rota do Café. O roteiro turístico, implantado pelo Sebrae e empreendedores locais, proporciona o contato com a cultura cafeeira que marcou a história da região.

No roteiro, os visitantes podem conhecer as plantações de café em meio à Mata Atlântica, os processos de torra e moagem, circundados pelas belas fachadas originais de casarões centenários com suas poltronas de palha e brocados, onde ainda moram o cheiro e o sabor de suas raras sementes. Tudo isso, regada a uma boa conversa com as antigas famílias produtoras da região, em seus jardins repletos de flores e pássaros e, é claro, degustando um bom cafezinho e outras iguarias produzidas nestes locais.

De acordo com a articuladora do Sebrae, desde que foi implantado, em 2015, este roteiro vem se consolidando e ajudando a atrair um número cada vez maior de turistas para a região. “O Sebrae, juntamente com os empresários, vêm trabalhando dentro de uma nova ótica do turismo no território, privilegiando não apenas o crescimento da atividade, mas também a melhoria da qualidade de vida das pessoas, aliada à implantação de práticas sustentáveis”.

Para Fabiana Gizele, o incremento da atividade turística também vem contribuído para a permanência do agricultor familiar na região, garantindo os cinturões verdes, a qualidade da água e o fácil acesso do consumidor a um café de alto padrão e de prática sustentável. Um bom exemplo é o do produtor Frederico Yan, da propriedade Bom Princípio, em Guaramiranga, que faz parte da AFLORACAFÉ – Associação que integra a vanguarda do café de sombra no Maciço de Baturité. Segundo ele, o trabalho que vem sendo feito em sua propriedade está possibilitando a revitalização do café a partir do emprego de técnicas competitivas e sustentáveis, em sintonia com o fortalecimento da cadeia de valor do turismo integrado com o agronegócio.

Serviço

Condutor de Turismo de Aventura – André Mendes

Contatos: (85) 9 9957.6602 (WhatsApp) / (85) 9 8855.1086