Aeroporto japonês oferece papel higiênico especial para smartphones

17:52 · 27.12.2016

Os dispositivos com papel higiênico para smartphones foram instalados nos banheiros do Aeroporto de Narita

Na terra da tecnologia, o papel ainda é muito bem vindo. Pelo menos no Aeroporto Internacional de Narita, no Japão. A direção do terminal teve uma ideia, no mínimo curiosa, para dar as boas vindas e oferecer informações utéis ao mesmo tempo. Assim, foi criada uma espécie de papel higiênico para limpar as telas de smartphones.

Os dispositivos serão instalados nas 86 cabines sanitárias dos banheiros do aeroporto. Eles ficarão ao lado dos rolos de papel convencional. A ação de marketing só terminará em março de 2017.

Se você estranhou a proposta japonesa, saiba que ela foi elaborada após a realização de um estudo que mostrou que as telas de aparelhos como os smartphones podem abrigar mais germes que os assentos de banheiros. Surpreso? Os japoneses também ficaram e decidiram agir, já que, na Terra do Sol Nascente, a higiene sanitária é levada muito a sério. Agora é esperar, para ver se a moda pega por aqui também.