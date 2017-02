Aeroporto de Salvador terá intervenções para o Carnaval

11:28 · 01.02.2017

Salvador espera receber mais de 700 mil visitantes para o Carnaval de 2017. Boa parte deles chegaram á capital baiana pelo pelo Aeroporto Internacional Deputado Luiz Eduardo Magalhães. Por isso, o terminal receberá intervenções emergenciais para melhorar o atendimento e os serviços prestados aos passageiros, dentro de um plano de contingência para o Carnaval.

As ações do plano vão envolver limpeza e adequação dos sanitários; climatização do terminal, com requalificação das torres e ampliação da capacidade do sistema re refrigeração; recuperação dos elevadores e das escadas rolantes, com contratação da fabricante para manutenção; e melhoria do fluxo de veículos no desembarque, com retirada de obras. As intervenções devem ser concluídas até 15 de fevereiro.

Além disso, o plano prevê contratação de 170 profissionais de limpeza, deslocamento de especialistas em sistemas aeroportuários de outros estados, suspensão de férias e licenças dos empregados da Infraero da área de manutenção nesse período, bem como a contratação de outros 97 trabalhadores para o mesmo setor. Haverá, ainda, a instalação de um grupo de monitoramento e suporte remoto, em Brasília, para acompanhar a implantação do plano e a situação do aeroporto de Salvador.