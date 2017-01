Aeroporto de Guarulhos terá voos diários com o A380 da Emirates

12:12 · 17.01.2017

Visão geral da Classe Econômica do A-380 ( Wikimedia ) Bar da Classe Executiva ( Wikimedia )

Um gigante vai pousar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no dia 26 de março. A partir desta data, o terminal passa a receber regularmente o voo diário da Emirates com o Airbus A380, a maior aeronave comercial do mundo em operação. A rota Dubai-Guarulhos também será a primeira operação comercial de um A380 na América do Sul e marca os 10 anos de atuação da Emirates no Brasil em 2017.

O voo EK261 com o A380, em substituição ao atual Boeing 777-300ER, sairá de Dubai (DXB) às 8h35 e pousará diariamente em Guarulhos às 16h30. A partida (voo EK262) de GRU está marcada para a 1h25 com chegada prevista em Dubai às 22h55. O A380 da Emirates terá capacidade para 491 passageiros, sendo 14 assentos para a Primeira Classe, 76 para a Business e 401 para a Econômica.

Para o presidente do Aeroporto de Guarulhos, Gustavo Figueiredo, a operação regular do A380 demonstra a confiança da Emirates na infraestrutura oferecida pelo aeroporto. “É uma importante conquista e o resultado de investimentos feitos pela Concessionária nesses quatro anos, bem como da eficiência operacional que temos demonstrado às companhias que atuam em Guarulhos”, destaca o executivo.

Para receber aeronaves de grande porte, o Terminal 3, inaugurado em maio de 2014, conta com cinco posições com pontes de embarque e seis remotas. Além disso, a concessionária realizou obras nas pistas de pouso/decolagem e de taxiamento e modernizou o sistema de pouso por instrumentos (ILS), com a instalação da categoria III-A.

Potencial econômico

Do ponto de vista econômico, a operação de uma aeronave do porte de um A380 na rota GRU-Dubai encontra respaldo no crescimento da demanda para Ásia e para o Oriente Médio registrado no ano passado. A operação com uma aeronave de maior capacidade está em linha com a estratégia adotada por outras companhias aéreas em 2016 para a América do Sul e Central, Europa e África. É preciso considerar ainda que Guarulhos é o maior aeroporto da América do Sul e o principal hub do País, conectando São Paulo às maiores cidades da Europa, dos Estados Unidos e de países sul-americanos e, cada vez mais, aos mercados emergentes como o Oriente Médio e a África.

De acordo com o vice-presidente sênior de operações comerciais da Emirates Divisão para o Ocidente, Hubert Frach, “a mudança para o A380 irá oferecer um total de 959 assentos adicionais por semana em cada direção, atendendo à uma crescente demanda dos viajantes na rota e demonstrando nosso compromisso com o Brasil e com a América do Sul". Para ele, “o Emirates A380 é um avião icônico que continua a atrair os nossos clientes, além de ser uma referência em conforto nos voos comerciais. Estamos ansiosos para oferecer a experiência reconhecida do Emirates A380 aos nossos clientes e continuar a contribuir para o sucesso econômico do Brasil”.

A Emirates possui a maior operação com o A380 no mundo, com 89 aeronaves (outras 53 foram encomendadas à Airbus). Desde 2008, a companhia aérea transportou mais de 65 milhões de passageiros com este tipo de aeronave. Com o início da operação do A380 da Emirates em Guarulhos, os viajantes brasileiros com destino a cidades asiáticas, via Dubai, por exemplo, poderão fazer todo o trajeto dentro da maior aeronave comercial do mundo.