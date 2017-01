Aeroporto da Ilha da Madeira se chamará 'Cristiano Ronaldo'

12:31 · 28.01.2017 / atualizado às 12:32

O aeroporto da Ilha da Madeira é considerado um dos mais perigosos terminais aeroviários do mundo ( Foto: Divulgação ) Astro do futebol mundial, Cristiano Ronaldo deu seus primeiros passos no mundo da bola na Ilha da Madeira, sua terra natal ( Foto: AFP )

O Aeroporto Internacional de Funchal, na região autônoma da Ilha da Madeira, passará a se chamar Cristiano Ronaldo a partir do próximo dia 29 de março. A alteração é uma homenagem ao craque português de sua terra natal.

Foi na Ilha da Madeira, também, que Cristiano deu seus primeiros passos no mundo da bola. Em 1993, nas categorias de base do Clube de Futebol Andorinha de Santo Antônio, e em 1995 no Clube Desportivo Nacional. Somente em 1997 ele saiu da região, para o Sporting Clube de Portugal, em Lisboa.

Características singulares

O aeroporto da Ilha da Madeira é considerado um dos mais perigosos terminais aeroviários do mundo. De um lado, montanhas, do outro, o mar. Há ainda ventos ascendentes e descendentes que podem desestabilizar aviões.

A geografia da região deixou pouco espaço para a pista de pouso, que possui pouco menos de 3 km de extensão, resultado de uma obra que durou cinco anos e, em 2004, ganhou o prêmio Iabse, considerado o Nobel da Engenharia, só concedido às estruturas mais impressionantes já construídas.

Mesmo com a nova pista, só podem pousar pilotos que tiram uma licença especial.