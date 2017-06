Ações conjuntas ajudam a consolidar a Rota das Falésias

04:55 · 08.06.2017 por Sebrae

No início, a Rota, que deu seus primeiros passos em 2004, apoiada pelo Sebrae Ceará, foi, depois, estruturada pelo MTur (Ministério do Turismo). O roteiro viria a reunir os municípios de Aquiraz, Eusébio, Pindoretama, Cascavel, Beberibe, Fortim, Aracati e Icapuí, compreendendo 215 quilômetros, oito municípios e 35 praias que, a partir do trabalho realizado pelo Sebrae Ceará e o MTur, começou a profissionalizar-se chegando, no início de 2016, a 600 empreendimentos entre hotéis, restaurantes e pousadas, 12.140 leitos disponíveis, 37.163 assentos em bares, barracas e restaurantes e 46 associações, incluindo artesãos, bugueiros e taxistas.

No final do ano passado, os empresários e instituições ligadas ao turismo do Polo Costa Branca potiguar, em parceria com o Sebrae/RN, solicitaram a integração de cinco cidades ao roteiro. Assim, com o apoio do Sebrae/CE e a anuência do Grupo Gestor da Rota das Falésias, o roteiro passou a contar com treze destinos.

Assim, o território expandiu-se com a inclusão das cidades potiguares de Tibau, Grossos, Areia Branca, Porto do Mangue e Mossoró, expandindo o território para 240 quilômetros de litoral e 43 praias. A partir dessa nova realidade, ações começaram a ser implementadas para explorar todo o potencial gastronômico, esportivo, histórico, cultural, de lazer e de negócios dos municípios envolvidos. Um trabalho que vai dar a devida dimensão e divulgação a uma das regiões mais ricas em belezas naturais e diversidades do Nordeste.

EVENTOS

Por isso, uma das primeiras iniciativas foi a definição de uma programação de eventos relevantes como, por exemplo, do lado potiguar, o 1º Encontro de Voo Livre na Falésia da Pedra Grande,o São João de Mossoró, que será realizado a partir do próximo sábado, 10/06, até 02 de julho, e a FICRO - Feira Industrial e Comercial da Região Oeste, que acontece de 13 a 16/09, também em Mossoró.

Já dentre os eventos cearenses, ganharão ainda mais ênfase iniciativas como o XI Festival da Lagosta de Icapuí (15 a 18/06/2017), o Festival Canoa Blues, o Festival da Sardinha, em Cascavel e o Pindorecana 2017, além de outras ações que estão sendo planejadas, como o Festival de Cantadores e Repentistas de Aracati, o Festival do Camarão de Quixaba e o Festival do Marisco de Fortim.

ATRAÇÕES

A realização dos eventos é uma forma de divulgar os atrativos que permeiam a região. Belezas que passam por falésias coloridas, dunas de areia branca, mar de águas mornas, paisagens repletas de coqueiros e fontes de águas naturais, museus, engenhos de cana de açúcar ainda preservados, além de locais ideais para a prática de esportes de aventura como kitesurf, surf, stand up pedal e panorâmicos passeios de buggy.

Isso, sem falar nas águas termais de Mossoró, das salinas com imensos morros brancos, dos locais que abrigaram as lutas com o bando de Lampião e, ainda, a possibilidade de saber mais sobre a rica história das pequenas cidades, os saberes e fazeres das comunidades pesqueiras, visitar casarios históricos e igrejas, e se encantar com o rico artesanato das rendas de bilro, das areias coloridas e das cerâmicas.

Ao todo, nove associações e representantes dos segmentos de esportes de aventura integram o Grupo Gestor da Rota das Falésias. São elas: GDTur (Associação Grupo de Desenvolvimento do Turismo de Icapuí) - ASDECQ (Associação dos Empreendedores de Canoa Quebrada)-COOPTEMA (Cooperativa de Transporte Escolar, Fretamento e Turismo do Estado do Ceara) - ABIT (Associação Beberibense da Indústria do Turismo)- ASSETUC (Associação dos Empreendimentos de Turismo, Artesanato e Cultura de Cascavel)- AETA (Associação dos Empreendimentos turísticos de Aquiraz) - Costa Leste Convention e Visitors Bureau - Mossoró Convention Bureau - ACIM - Associação Comercial e Industrial de Mossoró.