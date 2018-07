23 mil brasileiros estão estudando turismo gratuitamente pela internet

10:00 · 14.07.2018

O projeto Brasil Braços Abertos oferta cursos de extensão focados no atendimento ao turista

Uma indústria limpa, com enorme capacidade de geração de renda e que se encontra em expansão em todo o Brasil. Esse bem poderia ser o cartão de visitas do Turismo brasileiro que tem impacto em nada menos do que 52 setores econômicos.

Com tamanhas possibilidades de gerar emprego e renda, não é de surpreender que dois meses após o início das inscrições, os cursos online das plataformas Brasil Braços Abertos (BBA) e Canal Gestor de Turismo (CGT), ambas do Ministério do Turismo, já registrem 23.091 alunos inscritos.

Até agora, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia têm o maior número de interessados na capacitação e aprimoramento para o mercado de trabalho. E, apesar de o prazo para conclusão dos estudos terminar em 15 de janeiro de 2019, 153 estudantes já concluíram o programa de estudos em 60 dias e podem emitir o seu certificado válido como Curso de Extensão profissionalizante.

Como participar

O treinamento é feito à distância, tem abrangência nacional e é inteiramente gratuito. São ofertados cursos que contemplam diversos perfis: dos que desejam ingressar no mercado turístico a gestores públicos e privados do setor.

Destinada a iniciantes, a plataforma Brasil Braços Abertos é direcionada aos que desejam se inscrever para um curso de extensão de 80 horas-aula, focado no atendimento ao turista. No total, são quatro módulos com conteúdo direcionado para a recepção do visitante, incluindo noções básicas da língua inglesa.

O acesso ao canal Brasil Braços Abertos pode ser feito em qualquer equipamento com internet, como smartphone, tablet ou computador. Esta é a segunda edição do BBA, cujas inscrições vão até 31 de outubro de 2018.

Capacitação de gestores

Na outra linha de atuação, o curso do Canal Gestor de Turismo é direcionado a agentes públicos e privados, atuantes ou em formação, com perfis de trabalho voltado para planejamento, administração e execução de políticas, programas, projetos e ações do setor.

Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, de todo o Brasil, podem se inscrever até o dia 19 de novembro. A carga horária é de 50 horas-aula e o conteúdo, composto por videoaulas e jogos educativos, pode ser acessado por celular, tablet, computador ou qualquer outro equipamento com internet. O curso do Canal pode ser finalizado até o dia 31 de dezembro de 2018. Ao concluir os módulos do CGT, o aluno também recebe certificado.